Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη - Όλες οι λεπτομέρειες για την κηδεία

Η Σοφία Χριστοδούλου και οι τρεις μήνες που θα κρίνουν την επόμενη ΕΔΕΚ - Οι σχέσεις με την υπόλοιπη ηγεσία και η νέα ατζέντα μέχρι το εκλογικό συνέδριο
Χωρίς, σύμφωνα με πληροφορίες, να έχει ακόμη αναπτύξει ουσιαστική επαφή με το σύνολο της υφιστάμενης ηγεσίας της ΕΔΕΚ, η νέα πρόεδρος του κόμματος Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, καλείται μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα σύνθετη μεταβατική περίοδο. Μέχρι τον Δεκέμβριο, οπότε είναι προγραμματισμένο το εκλογικό συνέδριο της ΕΔΕΚ, θα πρέπει να έχει δώσει σαφές δείγμα γραφής, για τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να λειτουργήσει το κόμμα, τις πολιτικές της προτεραιότητες και τις αλλαγές που θέλει να προωθήσει.