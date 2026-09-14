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ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη - Όλες οι λεπτομέρειες για την κηδεία

 14.09.2026 - 06:35
Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη - Όλες οι λεπτομέρειες για την κηδεία

Παρουσία κόσμου θα τελεστεί, εν τέλει, η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη αύριο, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στη Νίκαια.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 13:00 στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια και όποιος θέλει θα μπορέσει να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, όπως ξεκαθάρισε σήμερα ο δικηγόρος της οικογένειας Μπάμπης Λυκούδης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Λυκούδης διευκρίνισε ότι μόνο η ταφή -στο Γ’ Νεκροταφείο- θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Στην ανακοίνωσή της για το ύστατο χαίρε στον Γιώργο Μαζωνάκη, η οικογένειά του είχε αναφέρει ότι «η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου», με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι δεν θα μπορούσε να παραστεί κόσμος.

Σήμερα όμως, ο κ. Λυκούδης ξεκαθάρισε τα πράγματα με τις δηλώσεις του στην ΕΡΤ, αναφέροντας ότι έχει ζητήσει από την οικογένεια να εκδώσει διορθωτική ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19:30 το απόγευμα σήμερα, Κυριακή 13/9, θα ξεκινήσει η λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.

Πηγή: iefimerida.gr

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