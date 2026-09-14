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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στιγμές τρόμου για 25χρονη στη Λεμεσό - Στις φλόγες το όχημα της

 14.09.2026 - 06:32
Στιγμές τρόμου για 25χρονη στη Λεμεσό - Στις φλόγες το όχημα της

Στις φλόγες αυτοκίνητο 25χρονης στη Λεμεσό. Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα σήμερα, λήφθηκε πληροφορία ότι στην οδό Άχνας 4 Κολόσσι καίγεται όχημα.

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Π.Υ, αλλά το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Το όχημα είναι ιδιοκτησία 25χρονης.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

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