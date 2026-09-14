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ΔΙΕΘΝΗ

Σοκ στο Τόκιο: Νεκρή σε διαμέρισμα βρέθηκε γνωστή 25χρονη πορνοστάρ - Φωτογραφίες

 14.09.2026 - 07:00
Σοκ στο Τόκιο: Νεκρή σε διαμέρισμα βρέθηκε γνωστή 25χρονη πορνοστάρ - Φωτογραφίες

Νεκρή σε ηλικία 25 ετών βρέθηκε το Σάββατο στο Τόκιο η Γιαπωνέζα ηθοποιός ερωτικών ταινιών Χάνα Κουράκι.

Η Κουράκι εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην περιοχή Καμπουκίτσο από φίλο της, ο οποίος στη συνέχεια επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, γνωστό ως Σακίτο.

Ο ίδιος ανέφερε σε εκτενή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μετέβη στο σημείο και συνεργάστηκε με την αστυνομία του Τόκιο, διαψεύδοντας παράλληλα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να είναι εκείνος που βρήκε τη σορό.

«Είμαι βαθιά λυπημένος και συντετριμμένος από την είδηση του θανάτου της Χάνα Κουράκι. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου», έγραψε.

Ο Σακίτο ανέφερε ακόμη ότι η 25χρονη τού είχε μιλήσει στο παρελθόν για προβλήματα που αντιμετώπιζε στην προσωπική της σχέση, ζήτησε όμως να μην υπάρξουν αυθαίρετα συμπεράσματα γύρω από τον θάνατό της.

«Ελπίζω να μην προκληθεί περαιτέρω βλάβη στη μνήμη της εκλιπούσας ή στους ανθρώπους γύρω της μέσω παραπληροφόρησης ή εικασιών», σημείωσε.

Πρόσθεσε ακόμη: «Ελπίζω επίσης σε έναν κόσμο χωρίς ανθρώπους που χρησιμοποιούν τη βία για να ελέγχουν τους άλλους ή να τους οδηγούν σε τέτοια απόγνωση».

Protothema.gr

 

 

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