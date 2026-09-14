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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τζόκερ: Τρεις τυχεροί γέμισαν τις τσέπες τους - Πόσα κέρδισαν και που παίχτηκαν τα δελτία

 14.09.2026 - 07:13
Τζόκερ: Τρεις τυχεροί γέμισαν τις τσέπες τους - Πόσα κέρδισαν και που παίχτηκαν τα δελτία

€8.500.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Τρίτης 15/09/2026 μετά το Τζάκποτ που σημειώθηκε κατά τη διαλογή, της 3118ης, χθεσινής κλήρωσης του Τζόκερ.

Επίσης, τρία τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία, τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000 για κάθε επιτυχία.


Οι κληρώσεις Τζόκερ του Allwyn ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

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Χωρίς, σύμφωνα με πληροφορίες, να έχει ακόμη αναπτύξει ουσιαστική επαφή με το σύνολο της υφιστάμενης ηγεσίας της ΕΔΕΚ, η νέα πρόεδρος του κόμματος Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, καλείται μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα σύνθετη μεταβατική περίοδο. Μέχρι τον Δεκέμβριο, οπότε είναι προγραμματισμένο το εκλογικό συνέδριο της ΕΔΕΚ, θα πρέπει να έχει δώσει σαφές δείγμα γραφής, για τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να λειτουργήσει το κόμμα, τις πολιτικές της προτεραιότητες και τις αλλαγές που θέλει να προωθήσει.

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