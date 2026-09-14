Τζόκερ: Τρεις τυχεροί γέμισαν τις τσέπες τους - Πόσα κέρδισαν και που παίχτηκαν τα δελτία

Επίσης, τρία τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία, τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000 για κάθε επιτυχία.



Οι κληρώσεις Τζόκερ του Allwyn ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.