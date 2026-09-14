Πίσω στα θρανία οι μαθητές της Δημοτικής και Προδημοτικής - Πόσα πρωτάκια ξεκινούν σήμερα το σχολείο

Τα πρωτάκια ανέρχονται σε 8.919, ενώ στα νηπιαγωγεία θα φοιτήσουν 14.398 μαθητές.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία για τη σχολική χρονιά 2026-2027 θα λειτουργήσουν 328 Δημοτικά Σχολεία και 274 Νηπιαγωγεία. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών στα Δημοτικά ανέρχεται σε 5.232 και στα Νηπιαγωγεία 1135.

Υπενθυμίζεται ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό των δημοτικών σχολείων επέστρεψε στα σχολεία από την προηγούμενη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο ΚΥΠΕ η Υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι τη νέα σχολική χρονιά το Υπουργείο δίνει έμφαση στην περαιτέρω επέκταση και βελτίωση του ολοήμερου σχολείου, στην αναβάθμιση των αναλυτικών προγραμμάτων με στροφή προς τις δεξιότητες, καθώς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Με την ευκαιρία της νέας σχολικής χρονιάς, το πρωί της Δευτέρας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Κωνσταντινουπόλεως στη Λευκωσία, ενώ με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς θα επισκεφθούν, επίσης, το Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου και τη Σχολή Κωφών.

ΚΥΠΕ