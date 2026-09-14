Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα 14 Σεπτεμβρίου - Το πασίγνωστο όνομα που έχει την «τιμητική» του

Επίσης τιμά τη μνήμη του Αγίου Θεοκλή του Μάρτυρα, του Οσίου Γεράσιμου του νέου του Θαυματουργού και κτήτορα της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σουρβίας.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεόκλεια

Σταύρος, Σταυριανός, Σταύρακας, Σταυράκιος, Σταυρής, Σταυράκης, Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρίνα, Σταυρία