VIDEO: Παραλίγο τραγωδία - Άνδρας χόρευε πάνω σε νταλίκα... εν κινήσει

Ο Αρνέσια Κρόφορντ περιφερόταν επιδεικτικά πάνω στην κινούμενη μεταλλική πλατφόρμα καθώς εκείνη διέσχιζε το πάνω διάζωμα της διάσημης γέφυρας της Νέας Υόρκης, ψηλά πάνω από τον ποταμό Χάντσον, γύρω στις 11 το πρωί στις 3 Σεπτεμβρίου, όπως μετέδωσε το News12 την Τετάρτη.

Ο 28χρονος κάτοικος του Φορτ Λι αναπηδούσε και φαινόταν να τραγουδά στους περαστικούς, σύμφωνα με το βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok.

«Μόνο στη Νέα Υόρκη… ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ο χρήστης του TikTok Τζον Ορτίζ, ο οποίος κατέγραψε το περιστατικό μέσα από την καμπίνα ενός άλλου φορτηγού.

Οι οδηγοί κορνάριζαν επανειλημμένα

Ο Κρόφορντ προχώρησε προς το μπροστινό μέρος του οχήματος, πλησίον της καμπίνας του οδηγού, όπου στάθηκε πάνω στην υπερυψωμένη πλατφόρμα προτού πηδήξει ξανά πίσω στο κυρίως τμήμα της καρότσας.

Στη συνέχεια, ο άνδρας άρχισε πάλι να χορεύει, την ώρα που ο οδηγός που κατέγραφε το συμβάν προσπερνούσε την επικίνδυνη αυτή παράσταση δρόμου.

Πίσω από την αυτοσχέδια αυτή σκηνή χορού ακολουθούσαν αρκετά αυτοκίνητα και φορτηγά.

Οι οδηγοί κορνάριζαν επανειλημμένα για να ειδοποιήσουν τον φορτηγατζή για τον απρόσκλητο συνεπιβάτη.

«Έχεις έναν τύπο εκεί πίσω!» φώναξε στον οδηγό ο άνδρας που βιντεοσκοπούσε.

Δεν διευκρινίστηκε αμέσως πώς ο Κρόφορντ ανέβηκε στην καρότσα ή αν ο οδηγός του φορτηγού είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε στο όχημά του.

Οι αστυνομικοί της Λιμενικής Αρχής συνέλαβαν τον Κρόφορντ μόλις το φορτηγό διέσχισε τη γέφυρα, γύρω στις 11 το πρωί.

Ο Κρόφορντ κατέβηκε από το όχημα και βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σειρά κατηγοριών, στις οποίες περιλαμβάνονται η επικίνδυνη σωματική βλάβη, η αντίσταση κατά της αρχής και η διατάραξη της κοινής ειρήνης.

Μετά τη σύλληψή του, ο Κρόφορντ διακομίστηκε σε νοσοκομείο για ιατρική εξέταση και αξιολόγηση, όπως μετέδωσε το μέσο.

Οι αρχές δεν έδωσαν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό.

Ethnos.gr