Τραγωδία στη Λευκωσία: Συνεχίζονται οι έρευνες για το 4χρονο παιδί που πέθανε μετά από πτώση - Υπό κράτηση οι γονείς

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 33χρονη μητέρα και ο 32χρονος πατέρας του παιδιού συνελήφθησαν, μετά την έκδοση δικαστικών ενταλμάτων σύλληψης εναντίον τους.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων και μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας, τα οποία προχώρησαν σε εξετάσεις και συλλογή στοιχείων, με στόχο να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Οι Αρχές διερευνούν αδικήματα που αφορούν σε αμελείς πράξεις που προκαλούν σωματική βλάβη, καθώς και πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια και οι συνθήκες της μοιραίας πτώσης του παιδιού.

Παράλληλα, η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του 4χρονου αναμένεται να διενεργηθεί από τη Διευθύντρια της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Αγγελική Παπέτα, και τον ιατροδικαστή Ορθόδοξο Ορθοδόξου.