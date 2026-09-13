Νέο τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν πριν τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ στη Νέα Υόρκη

Παράλληλα, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαος Μενελάου, θα έχει συνάντηση με τον ειδικό αντιπρόσωπο του Τ/κ ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά, το απόγευμα της Δευτέρας.

Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει προκύψει κάτι σε σχέση με την τηλεφωνική επικοινωνία που επρόκειτο να έχει η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ με τον Αντόνιο Γκουτέρες, Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν, η οποία όπως έγινε γνωστό ανέβαλε την κάθοδό της στο νησί τις προηγούμενες μέρες καθώς και την μετάβασή της στη ΝΥ για λόγους υγείας.

Στις 18 Σεπτεμβρίου αρχίζει στην έδρα των ΗΕ η Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου (High-level Week) της 81ης Γενικής Συνέλευσης για το 2026, η οποία ολοκληρώνεται στις 28 του μήνα.

Το κεντρικό γεγονός δηλαδή η Γενική Συζήτηση (General Debate), κατά την οποία τοποθετούνται οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο, θα ξεκινήσει την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.

Μετά την τελευταία συνάντηση των ηγετών στις 9 του μήνα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε πει ότι ενδεχομένως να υπάρξει κοινή συνάντηση του ιδίου με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στη Νέα Υόρκη, ή με τον ΓΓ των ΗΕ ή με την Προσωπική του Απεσταλμένη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει όμως κάτι νεότερο για αυτές τις συναντήσεις, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Στην προηγούμενη συνάντηση συνεχίστηκε η συζήτηση στα τρία θέματα, μεθοδολογίας, ουσίας και Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και όπως είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε κάποια θέματα υπάρχει πρόοδος, υπό την έννοια ότι υπάρχει συναντίληψη, σε κάποια αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν διαφωνίες και διαφορετικές προσεγγίσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ