Νέα γυναικοκτονία στα κατεχόμενα - Νεκρή 35χρονη, υπό κράτηση ο 41χρονος σύζυγός της

Το περιστατικό σημειώθηκε στον κύριο δρόμο Μόρφου-Λευκωσίας, κοντά στη βιομηχανική περιοχή Γερόλακκου. Σύμφωνα με την «αστυνομία», το ζευγάρι επέβαινε στο ίδιο όχημα με κατεύθυνση προς τη Λευκωσία, όταν μεταξύ τους σημειώθηκε λεκτικός διαπληκτισμός.

Στη συνέχεια, το όχημα φέρεται να εξετράπη της πορείας του και να κινήθηκε για περίπου 110 μέτρα μέσα σε χωράφι. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 41χρονος επιτέθηκε στη σύζυγό του, χτυπώντας την στο κεφάλι με ηλεκτρικό εργαλείο κοπής που βρισκόταν μέσα στο όχημα, με αποτέλεσμα τον θάνατό της.

Κατά την παρουσία του ενώπιον του «δικαστηρίου», η «αστυνομία» ανέφερε ότι ο ύποπτος έδωσε ιδιόχειρη κατάθεση μετά τη σύλληψή του, στην οποία φέρεται να παραδέχθηκε ότι σκότωσε τη σύζυγό του, αναφέροντας πως την χτύπησε τόσο με τα χέρια του όσο και με το ηλεκτρικό εργαλείο.

Η τριήμερη κράτησή του ζητήθηκε προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες και να ολοκληρωθεί η νεκροτομή. Τόσο η «εισαγγελία» όσο και η υπεράσπιση δεν έφεραν ένσταση στο αίτημα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κατεχόμενα, καθώς πρόκειται για τη δεύτερη γυναικοκτονία μέσα σε μόλις πέντε ημέρες, με οργανώσεις και πολίτες να επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών και την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων προστασίας.

Η νέα γυναικοκτονία σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την υπόθεση της 7ης Σεπτεμβρίου στον κατεχόμενο Άγιο Γεώργιο της Καρπασίας, κοντά στο Τρίκωμο, όπου 61χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε με μαχαίρι από τον 71χρονο πρώην σύζυγό της. Σύμφωνα με στοιχεία που είχαν δημοσιοποιηθεί τότε, υπήρχε προηγούμενο καταγεγραμμένο ιστορικό βίας σε βάρος της γυναίκας, καθώς και δικαστικές διαδικασίες και περιοριστικά μέτρα.