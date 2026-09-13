Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΨάχνουν πώς έγινε η τραγωδία με το μικρό αγοράκι στη Λευκωσία - Υπό κράτηση οι γονείς
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ψάχνουν πώς έγινε η τραγωδία με το μικρό αγοράκι στη Λευκωσία - Υπό κράτηση οι γονείς

 13.09.2026 - 10:06
Ψάχνουν πώς έγινε η τραγωδία με το μικρό αγοράκι στη Λευκωσία - Υπό κράτηση οι γονείς

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες και αίτια θανάτου αγοριού ηλικίας τριάμισι ετών, χθες το απόγευμα στη Λευκωσία. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, συνελήφθησαν οι δύο γονείς του παιδιού, άντρας και γυναίκα ηλικίας 32 και 33 ετών αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 6.15 χθες το απόγευμα, το παιδί ηλικίας τριών ετών και εννέα μηνών, εντοπίστηκε τραυματισμένο, στον ισόγειο χώρο πολυκατοικίας στη Λευκωσία. Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και πλήρωμα ασθενοφόρου που μετέφερε το παιδί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου γύρω στις 6.50 το απόγευμα απεβίωσε.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Θάνατος 4χρονου στη Λευκωσία - Πέρασαν χειροπέδες στους γονείς - Έπεσε από ύψος 20 μέτρων

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, ενώ το παιδί βρισκόταν στο διαμέρισμα όπου διαμένει με τους γονείς του, στον 6ο όροφο πολυκατοικίας στη Λευκωσία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φέρεται να έπεσε στον ισόγειο χώρο του κτιρίου.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης των δύο γονέων του παιδιού. Αυτοί συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Ντου» της ΥΚΑΝ στη Λεμεσό - Τι εντόπισαν οι Αρχές κατά τις έρευνες - Στο Δικαστήριο οι 4 συλληφθέντες
Video: Τρόμος σε πτήση της Turkish Airlines: Σφοδρές αναταράξεις και ουρλιαχτά μέσα στην καμπίνα
Γιώργος Μαζωνάκης: Τα 84 λεπτά από τη διακοπή της πλασμαφαίρεσης μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ, τι συνέβη μέσα στο ιατρείο του Κολωνακίου
Θάνατος 4χρονου στη Λευκωσία - Πέρασαν χειροπέδες στους γονείς - Έπεσε από ύψος 20 μέτρων
Ενοίκιο, φαγητό, αεροπορικά: Πόσα χρειάζεται ένας Κύπριος φοιτητής για έναν χρόνο στο εξωτερικό – Ο λογαριασμός σε 4 πόλεις
Αν γεννήθηκες πριν το 2000, θυμάσαι σίγουρα αυτά τα πράγματα στην Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εμμονικός θαυμαστής ταξίδεψε 1.600 χλμ για να ζητήσει σε γάμο διάσημο μοντέλο του OnlyFans, όταν αρνήθηκε προσπάθησε να την απαγάγει

 13.09.2026 - 09:50
Επόμενο άρθρο

Το μήνυμα του ΠτΔ για τα νέα στεγαστικά σχέδια: Κρατική γη στο 25% της αξίας και αξιοποίηση οικογενειακής περιουσίας

 13.09.2026 - 10:18
Το μήνυμα του ΠτΔ για τα νέα στεγαστικά σχέδια: Κρατική γη στο 25% της αξίας και αξιοποίηση οικογενειακής περιουσίας

Το μήνυμα του ΠτΔ για τα νέα στεγαστικά σχέδια: Κρατική γη στο 25% της αξίας και αξιοποίηση οικογενειακής περιουσίας

Δύο νέα στεγαστικά σχέδια, με στόχο τη διευκόλυνση των νέων και των οικογενειών στην απόκτηση κατοικίας, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι η στέγαση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της Κυβέρνησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Το μήνυμα του ΠτΔ για τα νέα στεγαστικά σχέδια: Κρατική γη στο 25% της αξίας και αξιοποίηση οικογενειακής περιουσίας

Το μήνυμα του ΠτΔ για τα νέα στεγαστικά σχέδια: Κρατική γη στο 25% της αξίας και αξιοποίηση οικογενειακής περιουσίας

  •  13.09.2026 - 10:18
ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ κοιτούν ήδη προς το 2028- Οι «δελφίνοι», το μάθημα του 2023, η Αννίτα, ο Νικόλας και το μεγάλο σταυροδρόμι των συνεργασιών

ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ κοιτούν ήδη προς το 2028- Οι «δελφίνοι», το μάθημα του 2023, η Αννίτα, ο Νικόλας και το μεγάλο σταυροδρόμι των συνεργασιών

  •  13.09.2026 - 07:24
Ψάχνουν πώς έγινε η τραγωδία με το μικρό αγοράκι στη Λευκωσία - Υπό κράτηση οι γονείς

Ψάχνουν πώς έγινε η τραγωδία με το μικρό αγοράκι στη Λευκωσία - Υπό κράτηση οι γονείς

  •  13.09.2026 - 10:06
Νέες καταγγελίες στην υπόθεση Μαζωνάκη: «Η Ιωάννα Γάκα είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε», στον ανακριτή αύριο οι δύο γιατροί

Νέες καταγγελίες στην υπόθεση Μαζωνάκη: «Η Ιωάννα Γάκα είπε στη σύζυγό μου ότι είχε καρκίνο, ενώ δεν είχε», στον ανακριτή αύριο οι δύο γιατροί

  •  13.09.2026 - 12:43
ΥΠΕΞ: Χαιρετίζει απόφαση ΗΠΑ για ανανέωση άρσης αμυντικών περιορισμών της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΥΠΕΞ: Χαιρετίζει απόφαση ΗΠΑ για ανανέωση άρσης αμυντικών περιορισμών της Κυπριακής Δημοκρατίας

  •  13.09.2026 - 12:23
«Συνέχεια δημιουργείς πρόβλημα» - Μητέρα ζητά να θηλάζει το βρέφος όταν επισκέπτεται τον σύζυγό της στις Κεντρικές

«Συνέχεια δημιουργείς πρόβλημα» - Μητέρα ζητά να θηλάζει το βρέφος όταν επισκέπτεται τον σύζυγό της στις Κεντρικές

  •  13.09.2026 - 09:14
Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων: Κυπριακό, 2028 και στεγαστικό «μονοπωλούν» για σήμερα Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων: Κυπριακό, 2028 και στεγαστικό «μονοπωλούν» για σήμερα Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

  •  13.09.2026 - 11:44
Εμμονικός θαυμαστής ταξίδεψε 1.600 χλμ για να ζητήσει σε γάμο διάσημο μοντέλο του OnlyFans, όταν αρνήθηκε προσπάθησε να την απαγάγει

Εμμονικός θαυμαστής ταξίδεψε 1.600 χλμ για να ζητήσει σε γάμο διάσημο μοντέλο του OnlyFans, όταν αρνήθηκε προσπάθησε να την απαγάγει

  •  13.09.2026 - 09:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα