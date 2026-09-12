Θανατηφόρο εργατικό: Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα από τις Αρχές - Συνεχίζονται οι έρευνες

Τραγωδία στη Λευκωσία: Έχασε τη ζωή του το 4χρονο αγοράκι που έπεσε από μπαλκόνι
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (12/9) στην Έγκωμη, όπου ένα τετράχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας.
Σύμφωνα με νεότερη επίσημη ενημέρωση, η Αστυνομία διερευνά υπόθεση πρόκλησης θανάτου λόγω απερίσκεπτης, αμελούς ή επικίνδυνης πράξης.
Για διευκόλυνση των ανακρίσεων και δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων συνελήφθησαν ο 46χρονος εργολάβος της οικοδομής, αλλοδαπός μόνιμος κάτοικος Πάφου, καθώς και ο 53χρονος Ελληνοκύπριος χειριστής της αντλίας τοποθέτησης σκυροδέματος, από την Πάφο.
Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 14:30 σε ανεγειρόμενη οικοδομή στην οδό Κοκκινόκαμπου στην Πέγεια. Κατά τη διάρκεια εργασιών τοποθέτησης έτοιμου σκυροδέματος, ο βραχίονας της αντλίας που χρησιμοποιείτο για την τοποθέτηση του μπετόν απέκοψε δύο εναέρια ηλεκτρικά καλώδια της ΑΗΚ, τάσης 11.000 βολτ, με αποτέλεσμα ο 52χρονος εργαζόμενος να υποστεί ηλεκτροπληξία και να χάσει τη ζωή του.
Οι εξετάσεις για τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος συνεχίζονται.
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