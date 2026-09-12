Θανατηφόρο εργατικό: Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα από τις Αρχές - Συνεχίζονται οι έρευνες

Σύμφωνα με νεότερη επίσημη ενημέρωση, η Αστυνομία διερευνά υπόθεση πρόκλησης θανάτου λόγω απερίσκεπτης, αμελούς ή επικίνδυνης πράξης.

Για διευκόλυνση των ανακρίσεων και δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων συνελήφθησαν ο 46χρονος εργολάβος της οικοδομής, αλλοδαπός μόνιμος κάτοικος Πάφου, καθώς και ο 53χρονος Ελληνοκύπριος χειριστής της αντλίας τοποθέτησης σκυροδέματος, από την Πάφο.

Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 14:30 σε ανεγειρόμενη οικοδομή στην οδό Κοκκινόκαμπου στην Πέγεια. Κατά τη διάρκεια εργασιών τοποθέτησης έτοιμου σκυροδέματος, ο βραχίονας της αντλίας που χρησιμοποιείτο για την τοποθέτηση του μπετόν απέκοψε δύο εναέρια ηλεκτρικά καλώδια της ΑΗΚ, τάσης 11.000 βολτ, με αποτέλεσμα ο 52χρονος εργαζόμενος να υποστεί ηλεκτροπληξία και να χάσει τη ζωή του.

Οι εξετάσεις για τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος συνεχίζονται.