Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΘανατηφόρο εργατικό: Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα από τις Αρχές - Συνεχίζονται οι έρευνες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θανατηφόρο εργατικό: Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα από τις Αρχές - Συνεχίζονται οι έρευνες

 12.09.2026 - 19:21
Θανατηφόρο εργατικό: Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα από τις Αρχές - Συνεχίζονται οι έρευνες

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πέγεια και στοίχισε τη ζωή στον 52χρονο Konstantino Posnagkof.

Σύμφωνα με νεότερη επίσημη ενημέρωση, η Αστυνομία διερευνά υπόθεση πρόκλησης θανάτου λόγω απερίσκεπτης, αμελούς ή επικίνδυνης πράξης.

Για διευκόλυνση των ανακρίσεων και δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων συνελήφθησαν ο 46χρονος εργολάβος της οικοδομής, αλλοδαπός μόνιμος κάτοικος Πάφου, καθώς και ο 53χρονος Ελληνοκύπριος χειριστής της αντλίας τοποθέτησης σκυροδέματος, από την Πάφο.

Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 14:30 σε ανεγειρόμενη οικοδομή στην οδό Κοκκινόκαμπου στην Πέγεια. Κατά τη διάρκεια εργασιών τοποθέτησης έτοιμου σκυροδέματος, ο βραχίονας της αντλίας που χρησιμοποιείτο για την τοποθέτηση του μπετόν απέκοψε δύο εναέρια ηλεκτρικά καλώδια της ΑΗΚ, τάσης 11.000 βολτ, με αποτέλεσμα ο 52χρονος εργαζόμενος να υποστεί ηλεκτροπληξία και να χάσει τη ζωή του.

Οι εξετάσεις για τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος συνεχίζονται.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έκρηξη στη Σωτήρα: Δίνει μάχη για τη ζωή ο 30χρονος - Ακρωτηριάστηκε το χέρι του - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Λευκωσία
Χωρίς ίχνος ντροπής: Ζευγάρι έκανε έρωτα σε δημόσιο χώρο στο Μπαλί - Δείτε φωτογραφίες
Θάνατος Μαζωνάκη: Τα νέα ντοκουμέντα που καίνε το άλλοθι του γιατρού - Δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο στη Λεμεσό: Όχημα αναποδογυρίστηκε μετά από σύγκρουση - Τέσσερις τραυματίες
Πόσο πληρώνουμε για ένα καφέ στην Κύπρο - Η μηνιαία επιβάρυνση της καθημερινής... συνήθειας
Χαλάει ο καιρός: Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου - Το σπάνιο όνομα που ίσως έχει ακούσει

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σε λαϊκή αγρυπνία από το απόγευμα της Κυριακής η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη - Όλες οι λεπτομέρειες

 12.09.2026 - 19:11
Επόμενο άρθρο

Του βγήκε... ξινό το κυνήγι - Τσουχτερό πρόστιμο σε 36χρονο για υπόθεση λαθροθηρίας

 12.09.2026 - 19:30
Τραγωδία στη Λευκωσία: Έχασε τη ζωή του το 4χρονο αγοράκι που έπεσε από μπαλκόνι

Τραγωδία στη Λευκωσία: Έχασε τη ζωή του το 4χρονο αγοράκι που έπεσε από μπαλκόνι

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (12/9) στην Έγκωμη, όπου ένα τετράχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τραγωδία στη Λευκωσία: Έχασε τη ζωή του το 4χρονο αγοράκι που έπεσε από μπαλκόνι

Τραγωδία στη Λευκωσία: Έχασε τη ζωή του το 4χρονο αγοράκι που έπεσε από μπαλκόνι

  •  12.09.2026 - 20:03
ΠτΔ: Έρχεται νέο στεγαστικό σχέδιο από την Κυβέρνηση - Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

ΠτΔ: Έρχεται νέο στεγαστικό σχέδιο από την Κυβέρνηση - Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι

  •  12.09.2026 - 13:34
Θανατηφόρο εργατικό: Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα από τις Αρχές - Συνεχίζονται οι έρευνες

Θανατηφόρο εργατικό: Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα από τις Αρχές - Συνεχίζονται οι έρευνες

  •  12.09.2026 - 19:21
Σε λαϊκή αγρυπνία από το απόγευμα της Κυριακής η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη - Όλες οι λεπτομέρειες

Σε λαϊκή αγρυπνία από το απόγευμα της Κυριακής η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη - Όλες οι λεπτομέρειες

  •  12.09.2026 - 19:11
Εντοπίστηκε τεράστια ποσότητα κοκαΐνης στη Λεμεσό - Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα -Φωτογραφίες

Εντοπίστηκε τεράστια ποσότητα κοκαΐνης στη Λεμεσό - Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα -Φωτογραφίες

  •  12.09.2026 - 18:48
Του βγήκε... ξινό το κυνήγι - Τσουχτερό πρόστιμο σε 36χρονο για υπόθεση λαθροθηρίας

Του βγήκε... ξινό το κυνήγι - Τσουχτερό πρόστιμο σε 36χρονο για υπόθεση λαθροθηρίας

  •  12.09.2026 - 19:30
Υπουργικό: Μετακινούνται δύο χοιροστάσια στην Κάτω Μονή - Τι προβλέπει το σχέδιο

Υπουργικό: Μετακινούνται δύο χοιροστάσια στην Κάτω Μονή - Τι προβλέπει το σχέδιο

  •  12.09.2026 - 13:20
Κατάρρευσε ποδοσφαιριστής σε αγώνα νέων στην Κύπρο - «Πόσο πρέπει να ρισκάρουμε;»

Κατάρρευσε ποδοσφαιριστής σε αγώνα νέων στην Κύπρο - «Πόσο πρέπει να ρισκάρουμε;»

  •  12.09.2026 - 14:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα