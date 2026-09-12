Παραλία βγαλμένη από την κόλαση: Πώς ένας παράδεισος στη Θέουτα μετατράπηκε σε απέραντη παραγκούπολη μεταναστών

Σύμφωνα με επιτόπιο ρεπορτάζ της βρετανικής Sun, άνδρες κοιμούνται ή πλένονται στη θάλασσα, παιδιά ζητούν χρήματα από περαστικούς και ορισμένα σημεία της περιοχής χρησιμοποιούνται ως αυτοσχέδιες τουαλέτες, καθώς οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεν επαρκούν για τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν βρεθεί εκεί.

Η κατάσταση διαμορφώθηκε μετά τη μαζική άφιξη περίπου 80.000 μεταναστών στη Θέουτα μέσα σε διάστημα δύο ημερών, πριν από περίπου πέντε εβδομάδες. Παρά τις δεσμεύσεις της ισπανικής κυβέρνησης ότι οι νεοαφιχθέντες θα απομακρύνονταν, εκτιμάται ότι χιλιάδες παραμένουν ακόμη στον θύλακα.

Ο ακριβής αριθμός των ανθρώπων που εξακολουθεί να βρίσκεται στη Θέουτα αποτελεί αντικείμενο διαφωνίας. Η ισπανική αστυνομική ένωση CEP κάνει λόγο για περίπου 10.000 μετανάστες, μεταξύ των οποίων 1.400 έως 1.600 ανήλικοι. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Εργοδοτών της Θέουτα, Arantxa Campos, ανεβάζει τον αριθμό κοντά στις 15.000.

Κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, μόλις περίπου το 20% των ανθρώπων αυτών φιλοξενείται σε οργανωμένες δομές. Οι υπόλοιποι έχουν καταφύγει σε παραλίες, δρόμους και αυτοσχέδιους καταυλισμούς σε διάφορα σημεία της έκτασης των μόλις 7,1 τετραγωνικών μιλίων του ισπανικού θύλακα, ο οποίος υπό κανονικές συνθήκες έχει πληθυσμό περίπου 85.000 κατοίκων.

Η απότομη αύξηση του πληθυσμού έχει προκαλέσει έντονες πιέσεις στις τοπικές υποδομές, ενώ οι αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες και με σοβαρά ζητήματα δημόσιας ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον Sebastian Sutzl, επικεφαλής της αστυνομικής ένωσης CEP στη Μαδρίτη, η εγκληματικότητα στη Θέουτα έχει αυξηθεί έως και οκτώ φορές σε σχέση με την περίοδο πριν από τη μαζική άφιξη μεταναστών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για τις σεξουαλικές επιθέσεις. Η επικεφαλής εισαγγελέας Silvia Rojas έχει αναφέρει ότι καταγράφεται κατά μέσο όρο σχεδόν μία σεξουαλική επίθεση την ημέρα, με αρκετές από τις υποθέσεις να αφορούν ανηλίκους.

Σεξουαλικές επιθέσεις και σε παιδιά

Μόνο μέσα στον Αύγουστο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, καταγράφηκαν 23 σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τόσο κατοίκων όσο και μεταναστών, εννέα εκ των οποίων είχαν ως θύματα παιδιά. Μεταξύ των υπόπτων βρίσκονται Μαροκινοί μετανάστες, αλλά και Ισπανοί καθώς και ένας Βέλγος υπήκοος.

Η εισαγγελέας έχει επισημάνει ότι πολλοί από τους ανθρώπους που βρίσκονται σήμερα στη Θέουτα είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, ακριβώς επειδή κοιμούνται στον δρόμο ή σε πρόχειρα καταλύματα χωρίς στοιχειώδη προστασία.

Μία από τις γυναίκες που μίλησαν για την κατάσταση είναι η 18χρονη Hasnaa Ramsi από την Καζαμπλάνκα. Η νεαρή κατήγγειλε στις αρχές περιστατικό σε βάρος της, χωρίς να θελήσει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Ήταν πολύ άσχημο και δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό», είπε, προσθέτοντας ότι αισθάνεται ασφαλέστερη όταν βρίσκεται μέσα στον καταυλισμό απ' ό,τι στους δρόμους.

Η ίδια έφτασε στη Θέουτα μαζί με τη φίλη της Oumaim Azzaoui, 25 ετών, κολυμπώντας για περίπου μισή ώρα στα νερά που χωρίζουν το Μαρόκο από τον ισπανικό θύλακα.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ακολούθησαν την ίδια επικίνδυνη διαδρομή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τουλάχιστον 100 έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στις ισπανικές ακτές.



Η Hasnaa περιγράφει την εμπειρία της ως ιδιαίτερα δύσκολη και τρομακτική λόγω του τεράστιου αριθμού ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στη θάλασσα.



Στόχος της τώρα, όπως λέει, είναι να μετακινηθεί στη Σαραγόσα και να συνεχίσει τις σπουδές της στη λογιστική.



«Η οικογένειά μου δεν μου επιτρέπει να έχω χρήματα ή να σπουδάζω, αλλά στην Ισπανία μπορώ να κάνω ό,τι θέλω», ανέφερε.



Άλλοι μετανάστες περιγράφουν διαφορετικές διαδρομές αλλά το ίδιο κίνητρο: την αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής στην Ευρώπη.



Ο 21χρονος Fares Haroun, φοιτητής Πληροφορικής από το Σουδάν, έφτασε επίσης κολυμπώντας στη Θέουτα στις 31 Ιουλίου.



Όπως είπε, αποφάσισε να επιχειρήσει το ταξίδι όταν ένας φίλος τού μετέφερε ότι «τα σύνορα είναι ανοιχτά».



Ο ίδιος παραδέχεται ότι γνωρίζει πως μεγάλο τμήμα της τοπικής κοινωνίας δεν επιθυμεί την παραμονή των μεταναστών, ενώ υποστήριξε ότι φίλος του δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι.



«Οι ντόπιοι μας μισούν και μας λένε να γυρίσουμε σπίτια μας», είπε.



Στην παραλία βρίσκεται και ο 23χρονος Rayame Boutalia από την Αλγερία, ο οποίος δηλώνει πυγμάχος και θέλει να φτάσει στην ηπειρωτική Ισπανία για να συνεχίσει την προπόνησή του.



«Όλοι βρίσκονται εδώ επειδή θέλουν μια καλύτερη ζωή για τους ίδιους και τις οικογένειές τους», ανέφερε.



Ο 34χρονος Imad Mamry από το Αλγέρι ανήκει σε εκείνους που περιμένουν πλέον να ταξιδέψουν νόμιμα στην ηπειρωτική Ισπανία. Έφτασε στη Θέουτα στις 10 Ιουλίου και φιλοξενείται σε επίσημη δομή, η οποία, όπως υποστηρίζει, έχει ήδη γεμίσει με περίπου 1.000 ανθρώπους.



Περιγράφοντας τις πρώτες εβδομάδες, κάνει λόγο για χαοτικές συνθήκες, με καβγάδες για τρόφιμα και έντονη παρουσία στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων.



Στόχος του είναι να ταξιδέψει τελικά στο Βέλγιο.



Ο 21χρονος Mohammed Achaoui από την Ταγγέρη παραδέχεται ότι ο λόγος για τον οποίο εγκατέλειψε το Μαρόκο ήταν πρωτίστως οικονομικός.



«Δεν υπάρχει δουλειά στη χώρα μου. Δεν έχω πατέρα ή μητέρα που να μπορούν να με βοηθήσουν και ζούσα στον δρόμο», είπε.



Παράλληλα, όμως, δηλώνει ότι η πραγματικότητα που συνάντησε στη Θέουτα απέχει πολύ από αυτό που περίμενε.



«Ήρθα για μια καλύτερη ζωή, αλλά αρχίζω να χάνω την ελπίδα μου. Δεν υπάρχει νόμος εδώ. Με έχουν επιτεθεί και έχουν προσπαθήσει να με κλέψουν. Αυτό συμβαίνει κάθε βράδυ», ανέφερε.





Η Playa del Trampolín άλλαξε όψη

Η εικόνα στην Playa del Trampolín αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό αποτύπωμα της κρίσης.



Σύμφωνα με την επιτόπια περιγραφή, άστεγοι μετανάστες κοιμούνται πάνω σε βρώμικα στρώματα στους δρόμους που οδηγούν προς το λιμάνι, ενώ κατά μήκος της παραλίας υπάρχουν δεκάδες αυτοσχέδιες κατασκευές.



Άνδρες ψαρεύουν πάνω σε βράχια, άλλοι πλένονται στη θάλασσα, ενώ σε ένα σημείο είχε δημιουργηθεί ακόμη και αυτοσχέδιος χώρος προσευχής από πλαστικά μπουκάλια γεμάτα με άμμο.



Σε άλλο τμήμα της ακτής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λύματα κατέληγαν προς το Στενό του Γιβραλτάρ, ενώ στις δημόσιες τουαλέτες σχηματίζονταν μεγάλες ουρές.



Την ίδια ώρα, περιπολικά και οχήματα αντιμετώπισης ταραχών πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες.



Σε ένα περιστατικό, αστυνομικοί της Guardia Civil και στρατιωτικοί επιχείρησαν να συλλάβουν έναν άνδρα, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει βουτώντας στη θάλασσα και κολυμπώντας μακριά από την ακτή.



Για να ενισχυθούν οι τοπικές δυνάμεις έχουν μεταφερθεί επιπλέον 500 στελέχη της Guardia Civil, τα οποία προστέθηκαν στους περίπου 1.100 αστυνομικούς και στρατιωτικούς που ήδη βρίσκονται στη Θέουτα.



Η παραλία βρέθηκε στο επίκεντρο και ενός περιστατικού που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, όταν ένα μικρό δελφίνι βρέθηκε νεκρό και φωτογραφίες με το σώμα του να σηκώνεται στον αέρα διαδόθηκαν στα social media. Μετανάστες που ρωτήθηκαν σχετικά δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν τι είχε συμβεί.





Η οργή των κατοίκων και η πολιτική σύγκρουση

Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση και στην τοπική κοινωνία. Ο 45χρονος φωτογράφος Manu Roman, πατέρας ενός παιδιού, χαρακτήρισε όσα συνέβησαν «εισβολή» και υποστήριξε ότι πολλοί κάτοικοι αισθάνονται πλέον ανασφάλεια στους δρόμους.



Παράλληλα, η Arantxa Campos, επικεφαλής των εργοδοτών της Θέουτα, υποστηρίζει ότι κανείς δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό ή την ταυτότητα όλων όσοι βρίσκονται στον θύλακα, καθώς πολλοί δεν διαθέτουν έγγραφα.



Όπως ανέφερε, οι συνθήκες οδήγησαν ακόμη και στην ακύρωση του ετήσιου τοπικού φεστιβάλ, καθώς κρίθηκε ότι δεν μπορούσε να διεξαχθεί με ασφάλεια.



Το μεταναστευτικό έχει εξελιχθεί πλέον και σε μείζον πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ.



Σύμφωνα με δημοσκοπικά στοιχεία που επικαλείται το βρετανικό δημοσίευμα, σχεδόν εννέα στους δέκα Ισπανούς θεωρούν ότι το Μαρόκο είχε ρόλο στη μαζική διέλευση, ενώ η πλειονότητα αξιολογεί αρνητικά τη διαχείριση της κρίσης από τον Ισπανό πρωθυπουργό.



Οι μαζικές αφίξεις αποδίδονται εν μέρει σε φήμες που διαδόθηκαν μέσω των social media ότι «η Ισπανία είναι ανοιχτή» και πως η διάβαση των συνόρων είχε γίνει εύκολη και ασφαλής.



Κάτοικοι της Θέουτα έχουν καταγγείλει ακόμη ότι ξένοι αστυνομικοί καθοδηγούσαν ανθρώπους προς τα σύνορα, συνδέοντας τα γεγονότα με τη μακροχρόνια διεκδίκηση της Θέουτα και της Μελίγια από το Μαρόκο.



Άλλοι υποστηρίζουν ότι η απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης να νομιμοποιήσει περίπου 500.000 μετανάστες χωρίς έγγραφα που ζούσαν ήδη στην ηπειρωτική χώρα δημιούργησε την εντύπωση ότι η Ισπανία είχε μετατραπεί σε ευκολότερη πύλη εισόδου προς την Ευρώπη.



Ο Πέδρο Σάντσεθ, πάντως, απορρίπτει ότι υπάρχουν αποδείξεις για οργανωμένο σχέδιο από την πλευρά του Μαρόκου.



Όπως έχει δηλώσει, καμία ισπανική ή ευρωπαϊκή υπηρεσία ούτε διεθνής οργανισμός έχει παρουσιάσει στην κυβέρνησή του «στέρεα στοιχεία» που να αποδεικνύουν ότι το Μαρόκο σχεδίασε ή εκτέλεσε τη μαζική διέλευση.



Στο πολιτικό μέτωπο, ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος Alberto Núñez Feijóo κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εγκατέλειψε τη Θέουτα, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για όσα συνέβησαν.



Οι αντιδράσεις έχουν ήδη μεταφερθεί και στην ηπειρωτική Ισπανία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κινητοποιήσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε περίπου 200 πόλεις, ενώ στη Μαδρίτη συγκεντρώθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, με την ένταση να οδηγεί και σε συγκρούσεις με την αστυνομία.



Πέντε εβδομάδες μετά τη μαζική άφιξη, η Θέουτα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση: χιλιάδες μετανάστες χωρίς σταθερή στέγη, υπερφορτωμένες δομές, αυξημένη αστυνομική παρουσία και μια τοπική κοινωνία που δηλώνει ότι έχει φτάσει στα όριά της.



Την ίδια στιγμή, πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται άνθρωποι που πέρασαν κολυμπώντας τα σύνορα, κοιμούνται σε παραλίες και δρόμους και περιμένουν μια ευκαιρία να συνεχίσουν προς την Ευρώπη. Η Θέουτα βρίσκεται έτσι στο επίκεντρο όχι μόνο μιας μεταναστευτικής κρίσης, αλλά και μιας ευρύτερης πολιτικής σύγκρουσης για τα σύνορα, την ασφάλεια και τη μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα