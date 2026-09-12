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ΔΙΕΘΝΗ

Κύκλωμα στην Ισπανία έστελνε ναρκωτικά με ταχυδρομείο σε ΗΠΑ, Αυστραλία και ακόμα 43 χώρες

 12.09.2026 - 16:54
Κύκλωμα στην Ισπανία έστελνε ναρκωτικά με ταχυδρομείο σε ΗΠΑ, Αυστραλία και ακόμα 43 χώρες

Εγκληματική οργάνωση που είχε οργανώσει ένα εκτεταμένο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών μέσω ταχυδρομικών και εταιρειών ταχυμεταφορών εξάρθρωσε η Guardia Civil στην Ισπανία, με τις αποστολές να φτάνουν σε περισσότερες από 45 χώρες.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν πέντε άτομα, τρεις άνδρες και δύο γυναίκες, ενώ οι ισπανικές Αρχές κατάσχεσαν συνολικά 172,5 κιλά διαφόρων ναρκωτικών ουσιών, καθώς και 26.000 ευρώ σε μετρητά.

Η οργάνωση, με έδρα τη Βαλένθια, φέρεται να λάμβανε παραγγελίες μέσω κρυπτογραφημένων πλατφορμών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Στη συνέχεια, τα μέλη της προετοίμαζαν τις ουσίες και τις συσκεύαζαν σε δέματα, τα οποία αποστέλλονταν στους αγοραστές μέσω συμβατικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και εταιρειών ταχυμεταφορών.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά την κατάσχεση στη Γκάνα ενός δέματος που περιείχε 100 γραμμάρια MDMA και είχε προέλευση τη Βαλένθια. Από την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα ευρύτερο δίκτυο και εργαστήριο στις περιοχές Λα Κοστέρα και Κανάλ ντε Ναβαρές.

Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητες ναρκωτικών που ήταν ήδη συσκευασμένες και έτοιμες για αποστολή.

Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν:

116,5 κιλά κεταμίνης
18,4 κιλά μεθαμφεταμίνης
6,9 κιλά κοκαΐνης
 
8,8 κιλά χασίς
1 κιλό ηρωίνης
20.000 δόσεις LSD
20,85 κιλά άλλων ουσιών
25 κιλά υλικού νόθευσης
41 κιλά χημικών συστατικών για την παρασκευή ναρκωτικών.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν 26.000 ευρώ σε μετρητά, ζυγαριές και εργαλεία που χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή και συσκευασία των δεμάτων.


Πάνω από 1.500 αποστολές από το 2025

Σύμφωνα με την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε ξεκινήσει τη δραστηριότητά της το 2025 και πραγματοποιούσε διεθνείς αποστολές σχεδόν κάθε εβδομάδα.

Συνολικά, οι Αρχές εκτιμούν ότι τα μέλη της πραγματοποίησαν περίπου 1.500 αποστολές, οι οποίες έφτασαν σχεδόν σε όλες τις ισπανικές επαρχίες και σε περισσότερες από 45 χώρες.

Μεταξύ των χωρών στις οποίες είχαν προορισμό δέματα ήταν η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Αυστραλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ταϊλάνδη, η Ταϊβάν και η Σρι Λάνκα.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις 9 Σεπτεμβρίου, όταν η Guardia Civil έκανε έρευνες σε ακίνητα στις περιοχές Άννα και Αλκούντια δε Κρεσπίνς, στην επαρχία της Βαλένθια.

Εκεί οι Αρχές εντόπισαν και διέλυσαν το εργαστήριο, αλλά και τον χώρο όπου προετοιμάζονταν τα δέματα και αποθηκεύονταν οι ναρκωτικές ουσίες.

Οι πέντε συλληφθέντες είναι όλοι ισπανικής υπηκοότητας και ηλικίας από 18 έως 44 ετών. Οι τέσσερις προφυλακίστηκαν, ενώ ο πέμπτος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και σφετερισμό ταυτότητας.

Η επιχείρηση συντονίστηκε από την Ομάδα Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος και Ναρκωτικών (EDOA), με τη συμμετοχή διεθνών εταίρων.

Στη Ρουμανία και την Ουγγαρία εντοπίστηκαν και μπλοκαρίστηκαν δέματα, ενώ συνελήφθη και ο παραλήπτης ενός από αυτά. Με τις ολλανδικές Αρχές ο συντονισμός έγινε μέσω της Europol.

Παράλληλα, η ισπανική ταχυδρομική υπηρεσία Correos συνεργάστηκε με τις Αρχές για τον εντοπισμό και το μπλοκάρισμα εκκρεμών αποστολών.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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