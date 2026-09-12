Θάνατος Μαζωνάκη: Τα νέα ντοκουμέντα που καίνε το άλλοθι του γιατρού - Δείτε φωτογραφίες

Ο Γιώργος Μαζωνάκης σύμφωνα με την μαρτυρία του ταξιτζή που τον μετέφερε, έφτασε στο ιατρείο στις 13:55 και όχι στις 16:00 όπως ισχυρίστηκε η Ιωάννα Γάκα. Την μαρτυρία του οδηγού ταξί επιβεβαιώνει και γραμματέας του ιατρείου.

Ο ίδιος ο κ. Θεοδωρόπουλος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο συγκεκριμένο περιστατικό καθώς έλειπε από το ιατρείο του. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, εκείνη την ημέρα είχε τρία άλλα ραντεβού με ασθενείς, ενώ την επίμαχη ώρα είχε αποχωρήσει, προκειμένου να πάει για φαγητό. Όπως φέρεται να υποστηρίζει, ενημερώθηκε για το περιστατικό από την σύζυγό του, ενώ βρισκόταν εκτός του ιατρείου και έσπευσε. Μάλιστα έκανε και ο ίδιος ΚΑΡΠΑ στον Μαζωνάκη ενώ του χορήγησε και δύο ενέσεις αδρεναλίνης.

Ωστόσο, από τις κάμερες προκύπτει ότι ο κ. Θεοδωρόπουλος, γιατρός παθολόγος και ιδιοκτήτης της Stem Cell , μπήκε στο εστιατόριο στις 13:59 και αποχώρησε στις 14:43.

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Οι χρόνοι έχουν σημασία. Ο δικηγόρος του εκλιπόντα τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης που μίλησε στον ΑΝΤ1 επικαλούμενος τη δικογραφία υποστήριξε ότι διαψεύδεται ο ισχυρισμός της Ιωάννας Γάκα ότι ο τραγουδιστής κατέρρευσε πριν προβεί στην ιατρική πράξη. «Από το λογισμικό του μηχανήματος ευρέθη ότι αυτό λειτουργούσε επί 42 λεπτά, και μάλιστα έχει ως χρόνο εκκίνησης τις 14.12. Πράγμα που σημαίνει πως 14.12 και 42 λεπτά μας κάνει 14.54. Αυτό σημαίνει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του 1,5 ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Αυτό είναι τρομερό και ανατριχιαστικό. Και αυτό να γίνεται από γιατρούς», είπε ο κ. Λυκούδης.



Εξ ου και ο συνήγορος της οικογένειας Μαζωνάκη ζήτησε από τον αρμόδιο ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Όπως αποκάλυψε το protothema.gr οι Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, στο διάστημα που μεσολάβησε προσπάθησαν να σβήσουν τα ίχνη της παρουσίας του Γιώργου Μαζωνάκη στον χώρο ενώ την ίδια ώρα αναζητούσαν στην τεχνητή νοημοσύνη τρόπους να τον επαναφέρουν!

Σε αυτά έρχονται να προστεθούν και οι αντιφάσεις στις οποίες έχουν περιπέσει οι δύο κατηγορούμενοι για κακούργημα γιατροί.

Μία από αυτές τις κρίσιμες αντιφάσεις αφορά το χρονικό διάστημα που ο Μαζωνάκης παρέμεινε στον χώρο όπου βρισκόταν το μηχάνημα. Η Ιωάννα Γάκα κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν στον χώρο της θεραπείας για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ότι ακόμη δεν είχε γίνει εκκίνηση του μηχανήματος.

Η εκδοχή αυτή, όμως, αντιπαραβάλλεται στη δικογραφία με την κατάθεση της γραμματέως Μ., σύμφωνα με την οποία ο Μαζωνάκης βρισκόταν στον χώρο της θεραπείας για τουλάχιστον 42 λεπτά. Η ίδια η ΕΛ.ΑΣ. χαρακτηρίζει το σημείο αυτό ως μία από τις βασικές αντιφάσεις της υπόθεσης.

Νοσηλεύτρια του ιατρείου κατέθεσε επίσης ότι περίπου στις 15:00 ο τραγουδιστής μπήκε στον χώρο, παρέμεινε περίπου μισή ώρα στο βασικό γραφείο της γιατρού και στη συνέχεια μετέβη μαζί της στο δωμάτιο με το μηχάνημα «INUS PHERESIS», όπου επρόκειτο να γίνει η προγραμματισμένη θεραπεία.

Η ίδια η Γάκα, στην κατάθεσή της, περιέγραψε ότι ο Μαζωνάκης ξάπλωσε στο κρεβάτι, συνδέθηκε με τα μέσα παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών και ότι του τοποθέτησε φλεβοκαθετήρα. Υποστήριξε ότι, ενώ επιχειρούσε να τοποθετήσει δεύτερο φλεβοκαθετήρα, σημειώθηκε η ανακοπή και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ.

Protothema.gr