Μουρατίδης για Μαζωνάκη: Αν δεν λέμε την αλήθεια, θα διαιωνίζεται αυτό το πράγμα

Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, αναφέρθηκε αρχικά στην κοινή του πορεία με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Πριν λέγατε ότι η υπόθεση αυτή έχει πολλά “πλοκάμια” και συμφωνώ απόλυτα. Μην ξεχνάτε το κοινωνικό “πλοκάμι”, παιδιά. Πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει παράδειγμα για τη νέα γενιά, για τα νέα παιδιά που υποφέρουνε».

«Δέχομαι τηλεφωνήματα από γονείς»

Στη συνέχεια ο Νίκος Μουρατίδης υποστήριξε ότι αρκετοί έχουν επικοινωνήσει μαζί του, ζητώντας του να μιλήσει ανοιχτά για τα θέματα των καταχρήσεων.

«Δέχομαι συνέχεια τηλεφωνήματα από οικογένειες. Χθες πάλι με πήρε ένας πατέρας και μου είπε “τι ωραία που τα λες, γιατί κι εγώ υποφέρω με τον γιο μου”. Πρέπει να τα λέτε τα πράγματα αυτά και να δίνετε παράδειγμα στους νέους».

«Θέματα εξαρτήσεων, που παρασύρουν τα παιδιά, μπλέκουν και μετά δεν ξεμπλέκουν με τίποτα. Αν δεν λέμε την αλήθεια και δεν ξεσκεπάζουμε την αλήθεια, θα διαιωνίζεται αυτό το πράγμα», υπογράμμισε κλείνοντας την τηλεφωνική του επικοινωνία ο Νίκος Μουρατίδης.

Πηγή: lifo.gr