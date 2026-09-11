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ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ο τιμοκατάλογος του ιατρείου στο Κολωνάκι - Πόσο κόστιζαν οι θεραπείες της πλασμαφαίρεσης

 11.09.2026 - 10:56
Γιώργος Μαζωνάκης: Ο τιμοκατάλογος του ιατρείου στο Κολωνάκι - Πόσο κόστιζαν οι θεραπείες της πλασμαφαίρεσης

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει η κλινική στο Κολωνάκι όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή και έχασε τη ζωή του. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μετά τη σύλληψή τους αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου ο αρμόδιος εισαγγελέας θα αξιολογήσει το προανακριτικό υλικό και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες.

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να είναι και η νεκροψία-νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να αποσαφηνιστεί μεταξύ άλλων εάν η ανακοπή που έπαθε ο Γιώργος Μαζωνάκης συνδέεται με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Η οικογένεια του τραγουδιστή έχει ζητήσει μάλιστα τον ορισμό τεχνικού συμβούλου, προκειμένου να παρακολουθήσει τη διαδικασία και να αξιολογήσει τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Ο τιμοκατάλογος του ιατρείου στο Κολωνάκι

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, η απλή επίσκεψη στο ιατρείο κόστιζε 250 με 300 ευρώ.

Ανάμεσα στις θεραπείες που αναφέρονται είναι και η PRP, με κόστος περίπου 600 ευρώ, ενώ η υδροθεραπεία έφτανε τα 1.500 ευρώ.

Ιδιαίτερα υψηλό ήταν το κόστος της πλασμαφαίρεσης, της διαδικασίας για την οποία είχε μεταβεί όπως φαίνεται στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μετέδωσε το MEGA, οι τέσσερις με πέντε συνεδρίες κοστίζουν 6.000 ευρώ.

Η θεραπεία που βρίσκεται στο επίκεντρο

«H πλασμαφαίρεση, είναι μια εξειδικευμένη εξωσωματική θεραπευτική μέθοδο που απομακρύνουμε τις ουσίες από το πλάσμα του αίματος. Βγάζεις τις τοξίνες. Για τον Γιώργο τον Μαζωνάκη δεν ξέρουμε ούτε ποια ήταν η αιτία, ούτε γιατί έκανε πλασμαφαίρεση, ούτε αν είχε κάποιες νόσους που έπρεπε να κάνει την πλασμαφαίρεση. Για να κάνεις καταρχήν την πλασμαφαίρεση πας σε νοσοκομεία εδώ στην Αθήνα είναι τα δημόσια νοσοκομεία, το Αττικό, το Γεννηματάς, το Λαϊκό και Ευαγγελισμός. Εκεί γίνεται η πλασμαφαίρεση», σημείωσε χθες μιλώντας στο MEGA η Ματίνα Παγώνη.

«Επομένως λοιπόν, αν κάποιος θέλει να πάει στο δημόσιο νοσοκομείο, εκεί θα υπάρχει team. Πρέπει ο ασθενής που θα κάνει την πλασμαφαίρεση πρέπει να έχει κάνει πλήρη έλεγχο εργαστηριακό, να έχει δώσει πλήρες ιστορικό. Διότι όταν κάνουμε την πλασμαφαίρεση μπορεί να έχουμε και υποτροπές ή μπορεί να έχουμε κάποιες ασθένειες που δεν πρέπει να μπούμε να κάνουμε πλασμαφαίρεση», πρόσθεσε.

Επισήμανε δε ότι, «κάνουμε πλασμαφαίρεση σε νοσήματα βαριά αιματολογικά, σε νεφρολογικά και σε αυτοάνοσα νοσήματα. Πρέπει να υπάρχουν νοσηλευτές, οι οποίοι ξέρουν να χειρίζονται το μηχάνημα. Δεν μπορεί οποιοσδήποτε να χειριστεί ένα μηχάνημα. Δεύτερον, υπάρχει ένα team γιατρών, βασικά ο αιματολόγος, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια μονάδα που αν συμβεί κάτι αμέσως να διασωληνωθεί ο άρρωστος και να πάει στη μονάδα. Θα πρέπει να υπάρχει καρδιολόγος, θα πρέπει να έρθει ένας παθολόγος. Δηλαδή με τις επιπλοκές που μπορεί να σου κάνει, όπως είναι η υπόταση, αλλεργική αντίδραση, να σου κάνει διαταραχές πήξης. Όλα αυτά λοιπόν θα τα αντιμετωπίσει μια ομάδα γιατρών. Γι’ αυτό λέμε ότι γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία, μεγάλες κλινικές».

Στην κατάθεσή της η γιατρός που επέβλεπε την διαδικασία στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέφερε ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν σε κατάσταση υπερδιέγερσης και αδιαθεσίας, γεγονός που, σύμφωνα με την Ματίνα Παγώνη, καθιστούσε απαγορευτική την έναρξη της διαδικασίας.

«Όταν έχεις έναν άρρωστο, δεν έχει σημασία εάν λέγεται Μαζωνάκης, οποιονδήποτε ασθενή ο οποίος φτάνει να σου κάνει ανακοπή και τον διαχειρίζεσαι, είναι ο άρρωστός σου, σηκώνεσαι μαζί με το ασθενοφόρο, πας στους γιατρούς του νοσοκομείου που τον μεταφέρεις, δίνεις τις πρώτες πληροφορίες, γιατί εσύ τον αντιμετώπισες, εσύ είδες πως εξελίχθηκε η κατάσταση και μαζί με τους γιατρούς του εκεί νοσοκομείου προσπαθείς να κάνεις αυτό που πρέπει να πετύχεις», σχολίασε η κα Παγώνη.

Πηγή: in.gr

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