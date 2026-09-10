Θάνατος Μαζωνάκη: Σε φαρμακείο «εργοστάσιο αναβολικών» εντοπίστηκαν και συνταγές της συζύγου του γιατρού

Ειδικότερα, πληροφορίες αναφέρουν ότι σε παλαιότερη υπόθεση για παράνομη διακίνηση αναβολικών, οι Αρχές, κατά τη διάρκεια της έρευνας σε ένα φαρμακείο που λειτουργούσε ως «εργοστάσιο» τέτοιων ουσιών, είχαν εντοπίσει συνταγές που ήταν στο όνομα της συζύγου του γιατρού.

Πρόκειται για ένα εύρημα που, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, αποκτά νέα σημασία και ερευνάται, χωρίς ακόμα να έχουν προκύψει στοιχεία που να συνδέουν τις δύο υποθέσεις.

Οι δύο γιατροί που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του 54χρονου καλλιτέχνη συνελήφθησαν σήμερα Πέμπτη με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης και αύριο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Η σύζυγος του Η. Θεοδωρόπουλου, επίσης γιατρός, φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις. Η πρώτη ήταν ο χρόνος παρουσίας του τραγουδιστή στο ιατρείο της στην Καρνεάδου. Η ίδια δήλωσε ότι προσήλθε για το ραντεβού στις 16:00, ωστόσο οι κάμερες και μαρτυρίες έδειξαν ότι βρέθηκε εκεί περίπου στις 13:30. Η διαφορά των περίπου τριών ωρών βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της Ασφάλειας Αθηνών, καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν από τη στιγμή που ο τραγουδιστής πέρασε την πόρτα του ιατρείου μέχρι την ανακοπή και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Λειτουργούσε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Το υλικό από τις κάμερες θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς πιθανόν να συνδέεται με το στοιχείο το οποίο διαπίστωσε το ελληνικό FBI από τις έρευνες στο ιατρείο, πως το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία. Το γεγονός ότι το μηχάνημα ήταν σε λειτουργία, φέρεται να το πιστοποίησε και ένας από τους διασώστες που έσπευσαν στο ιατρείο του Κολωνακίου για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Το εύρημα αυτό είναι κομβικό για την υπόθεση, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει πλέον με ακρίβεια ποια ιατρική διαδικασία είχε ακολουθηθεί, πόσο είχε προχωρήσει, ποιοι βρίσκονταν παρόντες και ποιες ενέργειες έγιναν πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με όσα είχε υποστηρίξει η γιατρός χθες, ότι δηλαδή δεν ξεκίνησε η ιατρική πράξη και πως όλα συνέβησαν όσο περνούσαν φλεβοκαθετήρες στον Μαζωνάκη.

Στο ιατρείο εντοπίστηκαν κατά την έρευνα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Το γεγονός έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία μετά και τις τοποθετήσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ότι ο συγκεκριμένος χώρος είχε άδεια παθολογικού ιατρείου και ότι σε ιατρείο αυτού του τύπου δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση και χρήση τέτοιου εξοπλισμού.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη απευθυνθεί σε εξειδικευμένο αιματολόγο προκειμένου να αποκτήσουν σαφή εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται. Υπενθυμίζεται ότι στην ιδιωτική κλινική πήγε κλιμάκιο της ΔΕΕ της ΕΛ.ΑΣ., καθώς κατασχέθηκαν πολλά ψηφιακά πειστήρια.

Τέλος, ο λαϊκός τραγουδιστής είχε στο κεφάλι του ένα τσιρότο. Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν η γιατρός αλλά και η υπάλληλος, ο ίδιος τους είπε: «Ζαλίστηκα και έπεσα στη σκάλα καθώς έβγαινα από το σπίτι».

Το κλιμάκιο της ΔΕΕ θα ερευνήσει όλα τα ψηφιακά πειστήρια για να διαπιστωθεί εάν έχουν προσπαθήσει να εξαφανίσουν στοιχεία μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη

Τέσσερις φακέλους και μία σακούλα με στοιχεία πήραν από την κλινική στο Κολωνάκι οι αστυνομικοί του ελληνικού «FBI»

Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί του ελληνικού «FBI» βγήκαν λίγο πριν από τις 16:00 από την ιδιωτική κλινική στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκηςμε τέσσερις μεγάλους φακέλους και μία σακούλα γεμάτη στοιχεία.

Το υλικό που συγκεντρώθηκε τοποθετήθηκε σε οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. που βρίσκονταν έξω από το κτίριο και πρόκειται να μεταφερθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου.

Βασικό αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν το ιατρείο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες, αν ο εξοπλισμός του πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις και αν προκύπτουν παραβάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ποινικές διώξεις.

Στο ιατρείο προσήλθε και στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνώ

Έρευνες έγιναν επίσης και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα.

Πηγή: protothema.gr