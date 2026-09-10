Γιώργος Μαζωνάκης: Ανατροπή σοκ για τον θάνατό του - Ποια στοιχεία δείχνουν ότι πέθανε κατά τη διάρκεια της πλασμοθεραπείας

Οι δύο γιατροί θα παραμείνουν στην Ασφάλεια, ενώ οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση αναμένεται να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να τον ενημερώσουν αναλυτικά για τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και να λάβουν οδηγίες για τις επόμενες κινήσεις.

Τις επόμενες ώρες ίσως η κατάσταση αλλάξει δραματικά για τους ίδιους, καθώς τα νέα στοιχεία είναι επιβαρυντικά γι' αυτούς.

Στην Ασφάλεια προσήλθαν και οι αδελφές του εκλιπόντος τραγουδιστή Μαρία και Βάσω.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα