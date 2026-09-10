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ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανατροπή σοκ για τον θάνατό του - Ποια στοιχεία δείχνουν ότι πέθανε κατά τη διάρκεια της πλασμοθεραπείας

 10.09.2026 - 19:04
Γιώργος Μαζωνάκης: Ανατροπή σοκ για τον θάνατό του - Ποια στοιχεία δείχνουν ότι πέθανε κατά τη διάρκεια της πλασμοθεραπείας

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτή τη στιγμή, οι δύο γιατροί, στην ιδιωτική κλινική των οποίων άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής, βρίσκονται ξανά στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Οι δύο γιατροί θα παραμείνουν στην Ασφάλεια, ενώ οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση αναμένεται να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να τον ενημερώσουν αναλυτικά για τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και να λάβουν οδηγίες για τις επόμενες κινήσεις.

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Τις επόμενες ώρες ίσως η κατάσταση αλλάξει δραματικά για τους ίδιους, καθώς τα νέα στοιχεία είναι επιβαρυντικά γι' αυτούς.

Στην ιδιωτική κλινική πήγε κλιμάκιο της ΔΕΕ της ΕΛ.ΑΣ., καθώς κατασχέθηκαν πολλά ψηφιακά πειστήρια. Έγινε έλεγχος επί τόπου και διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα στο οποίο γίνεται η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης είχε χρησιμοποιηθεί. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με όσα είχε πει η γιατρός χθες, ότι δηλαδή δεν ξεκίνησε η ιατρική πράξη και όλα συνέβησαν όσο περνούσαν φλεβοκαθετήρες στον Μαζωνάκη.

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Στην Ασφάλεια προσήλθαν και οι αδελφές του εκλιπόντος τραγουδιστή Μαρία και Βάσω.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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