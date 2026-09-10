Χάθηκαν τα ίχνη του 49χρονου Γεώργιου στη Λευκωσία - Βοηθήστε να εντοπιστεί -Φωτογραφία

Ο 49χρονος περιγράφεται ως μετρίου αναστήματος, ύψους 1.75μ. περίπου, μέτριας σωματικής διάπλασης, με κοντά ασπρό-γκριζα σπαστά μαλλιά, καστανά μάτια και μελαχρινό χρώματος δέρματος, ενώ είναι ευδιάκριτη η απουσία ορισμένων μπροστινών δοντιών του. Κατά την αναχώρηση του φορούσε μπλε σκούρα φανέλα, κοντό παντελονάκι και σκουρόχρωμα αθλητικά παπούτσια.

Παρακαλείται οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.