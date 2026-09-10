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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χάθηκαν τα ίχνη του 49χρονου Γεώργιου στη Λευκωσία - Βοηθήστε να εντοπιστεί -Φωτογραφία

 10.09.2026 - 18:59
Χάθηκαν τα ίχνη του 49χρονου Γεώργιου στη Λευκωσία - Βοηθήστε να εντοπιστεί -Φωτογραφία

Ο Γεώργιος Γρηγορόπουλος, 49 ετών, από Ελλάδα, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στη Λευκωσία, από τη 1 το μεσημέρι στις 07/09/2026, σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αστυνομία στις 10/09/2026.

Ο 49χρονος περιγράφεται ως μετρίου αναστήματος, ύψους 1.75μ. περίπου, μέτριας σωματικής διάπλασης, με κοντά ασπρό-γκριζα σπαστά μαλλιά, καστανά μάτια και μελαχρινό χρώματος δέρματος, ενώ είναι ευδιάκριτη η απουσία ορισμένων μπροστινών δοντιών του. Κατά την αναχώρηση του φορούσε μπλε σκούρα φανέλα, κοντό παντελονάκι και σκουρόχρωμα αθλητικά παπούτσια.

Παρακαλείται οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

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