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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τροχαίο στην Πάφο: Όχημα βγήκε από τον δρόμο, έριξε πάσσαλο της ΑΗΚ και κατέληξε σε χαντάκι

 10.09.2026 - 15:24
Τροχαίο στην Πάφο: Όχημα βγήκε από τον δρόμο, έριξε πάσσαλο της ΑΗΚ και κατέληξε σε χαντάκι

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον δρόμο Κάθηκα–Δρούσειας, στην επαρχία Πάφου, με δύο οχήματα να συγκρούονται και το ένα να καταλήγει σε παρακείμενο χαντάκι, αφού προηγουμένως απέκοψε πάσσαλο της ΑΗΚ.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΙΓΜΑ Μάριο Ιγνατίου, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται.

Μετά τη σύγκρουση, ένα από τα δύο οχήματα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο χαντάκι. Κατά την εκτροπή του, προσέκρουσε σε πάσσαλο της ΑΗΚ, με αποτέλεσμα να τον αποκόψει.

 Ο πάσσαλος, στον οποίο υπήρχαν ηλεκτρικά καλώδια, έπεσε πάνω στο όχημα, προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από το τροχαίο φαίνεται να έχουν προκληθεί και τραυματισμοί, με ασθενοφόρο να καλείται στο σημείο για παροχή βοήθειας.

Λόγω της πτώσης του πασσάλου και των ηλεκτρικών καλωδίων, οι διερχόμενοι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται.

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