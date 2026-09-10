Υπ.Δικαιοσύνης: Σε τροχιά υλοποίησης το Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων στο Βασιλικό

Στόχος, συμπληρώνεται, είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και η αποτελεσματικότερη συνεργασία όλων των αρμόδιων υπηρεσιών στο Ενεργειακό Κέντρο, «μία από τις σημαντικότερες κρίσιμες υποδομές της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Στο Κέντρο, προστίθεται, θα συμμετέχουν μέλη των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ώστε να υπάρχει κοινή επιχειρησιακή εικόνα και δυνατότητα άμεσης και συντονισμένης ανταπόκρισης σε οποιοδήποτε περιστατικό.

Ανακοινώθηκε ότι συμφωνήθηκε η κατάρτιση Σχεδίου Δράσης και η σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχει ένας εκπρόσωπος από κάθε αρμόδια υπηρεσία. Τον συντονισμό της Επιτροπής θα έχει η Αστυνομία, η οποία θα συγκαλεί συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων και την πρόοδο των εργασιών.

«Βασική κατεύθυνση είναι το Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού να αντιμετωπίζεται επιχειρησιακά ως ενιαίος χώρος, τόσο σε θέματα ασφάλειας και προστασίας όσο και σε θέματα υγείας και ασφάλειας, πολιτικής προστασίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Ο συνολικός σχεδιασμός καλύπτει την ασφάλεια από ξηράς, θαλάσσης και αέρος, την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης, περιλαμβανομένης της θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς και την ταχύτητα ανταπόκρισης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης».

Η ανακοίνωση τονίζει ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και λειτουργικού μηχανισμού, με σαφείς αρμοδιότητες και συνεχή παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδιασμού, για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος και των κρίσιμων υποδομών της περιοχής.

ΚΥΠΕ