Φουλάρει μηχανές το ΑΚΕΛ - Οι «κόκκινες γραμμές» Στεφάνου και η μάχη για το 2028

Το ΑΚΕΛ φουλάρει μηχανές για τις προεδρικές εκλογές του 2028 και, χωρίς ακόμη να ανοίγει τα χαρτιά του για το πρόσωπο, έχει αρχίσει να χαράζει με μεγαλύτερη σαφήνεια το πολιτικό γήπεδο πάνω στο οποίο θα κινηθεί.

Ο Στέφανος Στεφάνου επέλεξε να απαντήσει αντίστροφα στο βασικό ερώτημα που απασχολεί εδώ και μήνες την πολιτική σκηνή: όχι ποιον θα στηρίξει το ΑΚΕΛ, αλλά ποιον δεν θα στηρίξει.

«Φυσιολογικά, πολλοί αναρωτιούνται -τα διαβάζουμε συχνά και στα ΜΜΕ-με ποιον υποψήφιο θα προχωρήσει το κόμμα μας. Επιτρέψτε μου να αντιστρέψω το ερώτημα και να ξεκαθαρίσω τι δεν αποτελεί για εμάς επιλογή», ανέφερε.

Και έθεσε τρεις σαφείς προϋποθέσεις:

Δεν αποτελεί επιλογή μια υποψηφιότητα που δεν προτεραιοποιεί τη λύση του Κυπριακού στη συμφωνημένη βάση και πλαίσιο.

Δεν αποτελεί επιλογή μια υποψηφιότητα που θα υπηρετεί το σημερινό μοντέλο διακυβέρνησης, στο οποίο προέχει η ευημερία των αριθμών αντί των αναγκών των πολιτών.

Δεν αποτελεί επιλογή μια υποψηφιότητα που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων, συντηρώντας τις σκιές της διαφθοράς και της διαπλοκής που στιγμάτισαν τόσο τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη -Συναγερμού όσο και τη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη».

Οι τρεις αυτές αναφορές αποτελούν ουσιαστικά τις κόκκινες γραμμές της Εζεκίας Παπαϊωάννου και την ίδια ώρα αποτελούν και το πρώτο μήνυμα προς τις δυνάμεις με τις οποίες το ΑΚΕΛ θέλει να συνομιλήσει.

Ο στόχος που έθεσε ο Στεφάνου είναι ευρύτερος από μια απλή κομματική υποψηφιότητα. Μίλησε για «πλειοψηφικό κοινωνικό ρεύμα» και για προοδευτική αλλαγή.

«Σε αυτή τη χρονική συγκυρία, που ολοκληρώνεται ο κύκλος ενός αιώνα ζωής, εμείς επιλέγουμε να μιλήσουμε για το μέλλον: Με την κοινωνία για την αλλαγή.

Αυτή είναι η πυξίδα μας στην πορεία που συνεχίζουμε, η οποία έχει ως βασικό ορόσημο την κρίσιμη μάχη του 2028.

Πεποίθησή μας είναι ότι, ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών, μπορεί να δημιουργηθεί ένα πλειοψηφικό κοινωνικό ρεύμα για να επιτύχουμε την προοδευτική αλλαγή. Για τη διαμόρφωση αυτού του πλειοψηφικού ρεύματος εργαζόμαστε».

Αυτό είναι το πραγματικό στοίχημα.

Το ΑΚΕΛ γνωρίζει ότι για να κερδίσει το 2028 δεν αρκεί η παραδοσιακή κομματική του βάση. Χρειάζεται να ανοίξει τον κύκλο και να απευθυνθεί σε δυνάμεις και ψηφοφόρους πέραν της Αριστεράς.

Γι’ αυτό και στο τραπέζι βρίσκονται ανοίγματα προς την ΕΔΕΚ και το ΑΛΜΑ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράμετρος του ΑΛΜΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, το ΑΛΜΑ δεν προσανατολίζεται να στηρίξει υποψήφιο ο οποίος έχει ήδη κατέλθει σε προηγούμενες προεδρικές εκλογές.

Εφόσον αυτή η θέση παραμείνει ως έχει, τότε δημιουργείται ένα σημαντικό δεδομένο για την εξίσωση του 2028.

Γιατί ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο οποίος έχει ήδη διεκδικήσει την Προεδρία το 2023, θα βρίσκεται μπροστά σε ένα διαφορετικό σκηνικό σε σχέση με εκείνο που αντιμετώπισε πριν από τέσσερα χρόνια.

Το ΑΚΕΛ, από την άλλη, θα πρέπει να σταθμίσει όχι μόνο την εκλογική δυναμική ενός προσώπου, αλλά και τη δυνατότητα συγκρότησης μιας ευρύτερης συμμαχίας.

Ο Μαυρογιάννης παραμένει στο κάδρο

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, πάντως, δεν βγαίνει από την εξίσωση.

Το 2023, με τη στήριξη του ΑΚΕΛ, κατάφερε να περάσει στον δεύτερο γύρο και να καταγράψει ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Σήμερα εξετάζει εκ νέου τα δεδομένα και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, αναμένεται να λάβει τις αποφάσεις του μέχρι το τέλος του χρόνου.

Η σημαντική διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά, αν αποφασίσει να κατέλθει, φαίνεται να θέλει να κινηθεί διαφορετικά: να παρουσιάσει τη δική του πολιτική πρόταση και να αναζητήσει στη συνέχεια τη στήριξη του ΑΚΕΛ και άλλων προοδευτικών δυνάμεων.

Οι σχέσεις του με την ηγεσία του ΑΚΕΛ παραμένουν καλές και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα καλωσόριζε εκ νέου τη στήριξη του κόμματος.

Την ίδια ώρα, το ΑΚΕΛ επιχειρεί να ανοίξει δίαυλο και προς την ΕΔΕΚ. Πρόκειται για διερεύνηση προθέσεων και δυνατότητας συνεργασιών.

Το ζητούμενο για την Εζεκία Παπαϊωάννου είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος, που να μπορεί να χωρέσει διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις, χωρίς η συνεργασία να μετατραπεί σε απλή πρόσθεση κομματικών μηχανισμών.

Ο στόχος είναι ένας υποψήφιος που να μπορεί να ενώσει, να διευρύνει και τελικά να κερδίσει. Εδώ βρίσκεται η δυσκολία.

Γιατί άλλο είναι να βρεθεί πρόσωπο που μπορεί να συσπειρώσει το ΑΚΕΛ και άλλο να βρεθεί πρόσωπο, που μπορεί να προσελκύσει την ΕΔΕΚ, το ΑΛΜΑ και ευρύτερα ακροατήρια.

Ο Στεφάνου μιλά για αλλαγή, κοινωνική δικαιοσύνη, λύση του Κυπριακού, θεσμούς και αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για έναν ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Η εξίσωση, είναι δύσκολη:Μαυρογιάννης ή νέο πρόσωπο;

Κομματική υποψηφιότητα ή ευρύτερη κοινωνική υποψηφιότητα;

Συνεργασία με τις παραδοσιακές δυνάμεις ή άνοιγμα σε νέο πολιτικό ακροατήριο;

Το ΑΚΕΛ δεν θέλει να πάει στις προεδρικές του 2028. απλώς για να διεκδικήσει μια καλή εκλογική επίδοση. Θέλει να δημιουργήσει ρεύμα νίκης.