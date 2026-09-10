ΔΗΠΑ- ΔΗΚΟ: Η συνένωση που ψιθυρίζεται, οι όροι που δυσκολεύουν και το στοίχημα Καρογιάν

Από το «τετ α τετ» Καρογιάν–Παπαδόπουλου μέχρι μια νέα πολιτική γεωγραφία του Κέντρου, η ΔΗΠΑ καλείται να αποφασίσει αν θα ανασυνταχθεί μόνη ή θα επιχειρήσει μια δύσκολη συγκατοίκηση με το ΔΗΚΟ

Η επιβεβαίωση της συνάντησης του Μάριου Καρογιάν με τον Νικόλα Παπαδόπουλο στις αρχές Αυγούστου, επαναφέρει στο προσκήνιο ένα σενάριο που για αρκετό διάστημα παρέμενε περισσότερο στο επίπεδο των πολιτικών ψιθύρων, παρά των επίσημων τοποθετήσεων: την πιθανότητα επαναπροσδιορισμού των σχέσεων ΔΗΠΑ και ΔΗΚΟ, ακόμη και μιας κοινής πολιτικής πορείας.

Το πραγματικό ερώτημα, ωστόσο, δεν είναι αν δύο κόμματα μπορούν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι.

Το ερώτημα, είναι ποιος θα καθίσει στην κεφαλή του τραπεζιού, ποιος θα κάνει πίσω και με ποιους όρους θα γραφτεί η επόμενη ημέρα του Κέντρου.

Η συνάντηση που άνοιξε την πόρτα

Ο Αλέκος Τρυφωνίδης επιβεβαίωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΠΟΛΙΤΗ, ότι Καρογιάν και Παπαδόπουλος είχαν προσωπική συνάντηση στις αρχές Αυγούστου, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το αντικείμενο δεν ήταν απλώς μια γενική ανταλλαγή απόψεων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε ο κ. Τρυφωνίδης, συζητήθηκε το ενδεχόμενο συνεργασίας ή ακόμη και συνένωσης των δύο κομμάτων.

Ωστόσο, η ΔΗΠΑ σπεύδει να χαμηλώσει τις προσδοκίες για άμεσες εξελίξεις, αφού μέχρι στιγμής, επίσημη πρόταση από το ΔΗΚΟ δεν έχει κατατεθεί.

Η ΔΗΠΑ δεν θέλει να γίνει… παράρτημα

Η πιο ενδιαφέρουσα παράμετρος της συζήτησης βρίσκεται στους όρους που θέτει η ΔΗΠΑ. Η παράταξη, δεν φαίνεται διατεθειμένη να προσέλθει σε έναν διάλογο με λογική «επιστροφής» στο ΔΗΚΟ. Αντίθετα, θέλει να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε νέα προσπάθεια θα γίνει στη βάση της ισοτιμίας. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση Αλέκου Τρυφωνίδη, ότι «θέλουμε να μας κοιτάνε στα μάτια»,

Η ΔΗΠΑ θέλει να αποφύγει την εικόνα ενός κόμματος που, μετά την εκλογική αποτυχία και την απώλεια κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, αναγκάζεται να αναζητήσει πολιτική στέγη στο ΔΗΚΟ.

Γι’ αυτό και η λέξη «απορρόφηση» αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ως κόκκινη γραμμή.

Η λογική που προβάλλεται, είναι διαφορετική: εάν υπάρξει συνένωση, αυτή θα πρέπει να παράγει κάτι καινούργιο και ισχυρότερο -όχι απλώς να μεγαλώσει αριθμητικά το ένα κόμμα εις βάρος του άλλου.

Τέσσερις όροι, ένα μεγάλο τεστ

Το πλαίσιο που βάζει η ΔΗΠΑ συνοψίζεται σε τέσσερα σημεία.

Πρώτον, να κλείσουν οι λογαριασμοί από συμπεριφορές και χειρισμούς που προηγήθηκαν και ακολούθησαν των βουλευτικών εκλογών.

Δεύτερον, να υπάρξει πραγματικός πολιτικός διάλογος. Και όχι μόνο για τα εύκολα. Οι διαφορές στις πολιτικές θέσεις, αλλά και το Κυπριακό, βρίσκονται στο τραπέζι.

Τρίτον, να υπάρχει ισοτιμία.

Και τέταρτον, ειλικρίνεια και αμοιβαίος σεβασμός.

Με άλλα λόγια, η ΔΗΠΑ δεν ζητά απλώς μια θέση σε ένα πιθανό νέο σχήμα. Ζητά να γνωρίζει τι ακριβώς θα είναι αυτό το σχήμα, ποια θα είναι η πολιτική του ταυτότητα και ποιοι οι κανόνες του παιχνιδιού.

Από τα ποσοστά στη νέα πολιτική εξίσωση

Το ενδιαφέρον είναι ότι η συζήτηση δεν περιορίζεται στην πρόσθεση εκλογικών ποσοστών.

Αντίθετα, η ΔΗΠΑ επιχειρεί να θέσει μια διαφορετική ατζέντα: εάν δημιουργηθεί ένας νέος πόλος στο Κέντρο, αυτός θα πρέπει να έχει πολιτικό περιεχόμενο και κοινωνική δυναμική.

Δύο κόμματα δεν γίνονται αυτομάτως ένα ισχυρότερο κόμμα επειδή προσθέτουν τα ποσοστά τους. Οι ψηφοφόροι δεν μετακινούνται πάντοτε μαζί με τις κομματικές σφραγίδες.

Η ΔΗΠΑ πρέπει πρώτα να αποφασίσει τι θέλει να είναι

Πριν απαντήσει στο ερώτημα εάν θέλει να ενωθεί με το ΔΗΚΟ, η ΔΗΠΑ έχει να απαντήσει σε ένα πιο δύσκολο ερώτημα:

Τι θέλει να είναι η ίδια; Η εκλογική αποτυχία ανέδειξε τις οργανωτικές αδυναμίες της παράταξης. Η παραδοχή, ότι το μοντέλο χωρίς ισχυρές τοπικές οργανώσεις δεν λειτούργησε, ανοίγει έναν δεύτερο δρόμο: την εσωτερική ανασυγκρότηση.

Επαρχίες, δήμοι και κοινότητες μπαίνουν ξανά στο επίκεντρο. Η ΔΗΠΑ θέλει να αποκτήσει οργανωτικές ρίζες εκεί όπου μέχρι σήμερα η παρουσία της παρέμενε περιορισμένη.

Παραμένει στην ηγεσία ο Καρογιάν;

Το ενδεχόμενο να επαναδιεκδικήσει την προεδρία της ΔΗΠΑ, ο Μάριος Καρογιάν, παραμένει ανοιχτό.

Η προσωπική του σχέση με το ΔΗΚΟ, η πολιτική του διαδρομή και η θέση του στην ηγεσία της ΔΗΠΑ, καθιστούν την επόμενη κίνησή του ιδιαίτερα σημαντική, για την πορεία των εξελίξεων.

Εάν ο Καρογιάν επανέλθει στην ηγεσία και ταυτόχρονα προχωρήσει η συζήτηση με το ΔΗΚΟ, τότε η πολιτική εξίσωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Εάν, αντίθετα, η ΔΗΠΑ επιλέξει μια νέα ηγετική σελίδα, τότε η συζήτηση για τη σχέση με το ΔΗΚΟ, μπορεί να αποκτήσει διαφορετική δυναμική.

Το Πολιτικό Γραφείο θα ανοίξει όλα τα χαρτιά

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου.

Εκεί αναμένεται να αξιολογηθεί όχι μόνο η εκλογική ήττα και η οργανωτική ανασυγκρότηση, αλλά και η συμμετοχή της ΔΗΠΑ στην Κυβέρνηση.

Η κυβερνητική συμμετοχή είναι ένα ακόμη δύσκολο κεφάλαιο.

Από τη μία πλευρά, η ΔΗΠΑ υποστηρίζει ότι παρήχθη κυβερνητικό έργο. Από την άλλη, αναγνωρίζεται ότι η συμμετοχή στην Κυβέρνηση είχε πολιτικό κόστος.

Το ερώτημα είναι εάν αυτό το κόστος ήταν συγκυριακό, ή εάν έχει αφήσει βαθύτερο αποτύπωμα στην εκλογική ταυτότητα της παράταξης.

Ο Σεπτέμβριος θα δείξει αν υπάρχει πραγματική διάθεση

Η αναμενόμενη συνάντηση των γραμματειών ΔΗΠΑ και ΔΗΚΟ εντός Σεπτεμβρίου θα είναι, πιθανότατα, πιο αποκαλυπτική από τα μέχρι σήμερα παρασκηνιακά τετ α τετ.

Εκεί, θα φανεί εάν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση, ή εάν η συζήτηση περιορίζεται, σε μια διερευνητική επαφή.

Θα φανεί επίσης, πόσο εύκολο είναι να μετατραπούν οι λέξεις «ισοτιμία», «ειλικρίνεια» και «σεβασμός» από πολιτικές διακηρύξεις, σε συγκεκριμένες συμφωνίες.