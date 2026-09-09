ΠτΔ για GSI: «Για πρώτη φορά από το 2012 βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να έχουμε ουσιαστικές εξελίξεις»

Για πρώτη φορά από το 2012 που ξεκίνησε αυτή η ιδέα, βρισκόμαστε πολύ κοντά στο στάδιο να ξεκινήσουμε έτσι ώστε να υπάρξουν αποτελέσματα, αναφορικά με το έργο GSI , είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του το απόγευμα στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος σε εκδήλωση του Σωματείου «Ένωσις Νέων Τραστ», στη Λευκωσία, και κληθείς να σχολιάσει αναφορές του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ σχετικά με το οικονομικό σκέλος του GSI, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «χαίρομαι γιατί για πρώτη φορά από το 2012 που ξεκίνησε το θέμα του GSI έχουμε ουσιαστικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου.

Η είσοδος της γαλλικής επενδυτικής εταιρείας ήταν καθοριστικής σημασίας, τόσο σε σχέση με την οικονομική όσο και με τη γεωπολιτική πτυχή του έργου και όλα βαίνουν βάσει της συνεννόησης και της πλήρους συμφωνίας που έχουμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

Μάλιστα, χθες συζητήσαμε το θέμα στο Κάιρο, όπου είχαμε βρεθεί. Σήμερα το Διπλωματικό μου Γραφείο είχε συνάντηση με τη Γαλλική Πρεσβεία αποκλειστικά για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρίσκεται σήμερα στη Γαλλία, όπου θα έχει συνάντηση και με τον Γάλλο Πρόεδρο για το θέμα αυτό.

Και, επαναλαμβάνω, μετά και τη συνεννόηση που έγινε τον Αύγουστο με τον Γάλλο Πρόεδρο και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, για πρώτη φορά από το 2012 που ξεκίνησε αυτή η ιδέα, βρισκόμαστε πολύ κοντά στο στάδιο να ξεκινήσουμε έτσι ώστε να υπάρξουν αποτελέσματα».