Απίστευτη καταγγελία πολίτη: Εργατικό ατύχημα, αίτηση τον Ιούλιο και σχεδόν τρεις μήνες αναμονής για το επίδομα

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στο ThemaOnline, το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στις 30 Ιουνίου 2026, ενώ στις 22 Ιουλίου 2026 υπέβαλε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την καταβολή του επιδόματος σωματικής βλάβης.

Έκτοτε, όπως υποστηρίζει, δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση για την πορεία της αίτησής του, ενώ αναφέρει ότι οι προσπάθειές του να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις δεν έχουν αποτέλεσμα, καθώς, όπως λέει, δεν απαντά κανείς στα τηλέφωνα.

Το ερώτημα για τις αιτήσεις Αυγούστου

Η καταγγελία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της ενημέρωσης που, σύμφωνα με τον πολίτη, εμφανίζεται στο σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Όπως αναφέρει, στο σύστημα παρουσιάζεται ότι εξετάζονται αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Αύγουστο.

Αυτό προκαλεί εύλογα ερωτήματα, καθώς η δική του αίτηση υποβλήθηκε τον Ιούλιο και, σύμφωνα με την καταγγελία του, εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναμονή.

Τι συμβαίνει, λοιπόν, με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Ιούλιο και ποιος είναι ο πραγματικός χρόνος αναμονής για την εξέταση μιας αίτησης για επίδομα σωματικής βλάβης;

Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά πολίτες οι οποίοι, μετά από εργατικό ατύχημα, αναμένουν την εξέταση των αιτήσεών τους και την αντίστοιχη οικονομική στήριξη.

Το ThemaOnline επιχείρησε να επικοινωνήσει με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προκειμένου να ζητήσει διευκρινίσεις τόσο για τον χρόνο που απαιτείται για την εξέταση των αιτήσεων όσο και για την εικόνα που παρουσιάζεται στο σύστημα σχετικά με τις αιτήσεις του Αυγούστου.

Ωστόσο, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.