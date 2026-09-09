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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χάος στα βρετανικά αεροδρόμια - Επηρεάστηκαν 30 πτήσεις προς Κύπρο, ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες

 09.09.2026 - 10:40
Χάος στα βρετανικά αεροδρόμια - Επηρεάστηκαν 30 πτήσεις προς Κύπρο, ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες

Τριάντα πτήσεις και περίπου 5 χιλιάδες επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν χθες από και προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου επηρεάστηκαν από τα προβλήματα που προκλήθηκαν στις πτήσεις λόγω της τεχνικής βλάβης στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στη Βρετανία.

Σύμφωνα με πηγές από την Hermes Airports, η κατάσταση παραμένει δυναμική και αναμένεται να ξεκαθαρίσει αργότερα σήμερα, ενώ κάποιες από τις πτήσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν χθες αναμένεται να εκτελεστούν σήμερα.

Συγκεκριμένα, συνολικά 30 πτήσεις από και προς τα δύο αεροδρόμια της Κύπρου επηρεάστηκαν χθες από τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στα βρετανικά αεροδρόμια.

Σύμφωνα με πηγές από τη διαχειρίστρια εταιρεία των κυπριακών αεροδρομίων, Hermes Airports, 16 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας και 14 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Πάφου επηρεάστηκαν χθες.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές στο ΚΥΠΕ, περίπου 5 χιλιάδες άτομα που θα ταξίδευαν από και προς τα δύο αεροδρόμια της Κύπρου επηρεάστηκαν από την κατάσταση. Πρόσθεσαν ότι «η κατάσταση είναι δυναμική» και πως κάποιες από τις πτήσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν χθες αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα.

Οι επιβάτες επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες για τη διευθέτηση των ταξιδιών τους, ενώ δεν παρατηρείται συνωστισμός στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των πτήσεων που ενδέχεται να επηρεαστούν σήμερα, σημείωσαν ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατό να υπάρξει ασφαλής εκτίμηση, καθώς η κατάσταση παραμένει δυναμική και η εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει αργότερα μέσα στην ημέρα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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