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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ πριν τη συνάντηση με Έρχιουρμαν - «Αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση θα λέγονται πολλά άλλα»

 09.09.2026 - 11:06
ΠτΔ πριν τη συνάντηση με Έρχιουρμαν - «Αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση θα λέγονται πολλά άλλα»

Αν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση μπορούμε να γράψουμε Ιστορία στο Κυπριακό, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, για να μεταβεί στον χώρο διεξαγωγής της συνάντησης του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τουφάν Έρχιουρμαν, και κληθείς να σχολιάσει αναφορές του ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο να γράψουν μαζί Ιστορία με δεδομένες τις ακυρώσεις εκδηλώσεων στα κατεχόμενα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «αν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση, το πιστεύω, το επαναλαμβάνω, μπορούμε να γράψουμε Ιστορία. Και πηγαίνω σε αυτή τη συνάντηση με μια τέτοια διάθεση.

Αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση, προφανώς θα λέγονται πολλά άλλα.

Σε σχέση με αυτά που ακυρώθηκαν στις κατεχόμενες περιοχές, που δεν είναι κάτι που έγινε για πρώτη φορά, όσο υπάρχει αυτή η παράνομη κατάσταση πραγμάτων θα βλέπουμε τέτοιου είδους εξελίξεις, οι οποίες είναι πολύ φυσιολογικές.

Είμαστε εδώ, είμαι εδώ, για να μιλήσω για τον εαυτό μου και όχι για τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, για να ανατρέψουμε αυτή την παράνομη κατάσταση πραγμάτων και να επανενώσουμε τον τόπο μας. Και πραγματικά πιστεύω, παρά τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τις προκλήσεις, ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση, ναι, μπορούμε να γράψουμε Ιστορία».

Ερωτηθείς αν ήταν η απάντηση που περίμενε από τον κ. Έρχιουρμαν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «περίμενα ένα πιο θετικό μήνυμα σε μια θετική, όπως εγώ την προσεγγίζω, συνέντευξη που έστειλε θετικά μηνύματα προς τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας. Και το μήνυμα μου προς τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας αλλά και τον φίλο Τουρκοκύπριο ηγέτη είναι ότι αν παραμείνει η παρούσα κατάσταση πραγμάτων αυτοί που είναι χαμένοι είναι οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι, είναι ο κυπριακός λαός. Το πιστεύω πραγματικά αυτό, δεν είναι ούτε σύνθημα για εντυπώσεις, πραγματικά το πιστεύω, και είμαι εδώ για να κάνω ό,τι πρέπει από δικής μου πλευράς, ούτως ώστε το μέλλον αυτής της χώρας, το μέλλον του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων, να είναι σαφώς καλύτερο».

Ερωτηθείς αν θεωρεί πισωγύρισμα ότι η κα Ολγκίν ακύρωσε τη μετάβαση της στη Νέα Υόρκη λόγω ασθενείας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «όχι. Δεν είναι θετική εξέλιξη, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι για λόγους ιατρικούς, άρα, πρέπει να δείξουμε κατανόηση».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι σήμερα επέδωσε τα διαπιστευτήρια του ο νέος Πρέσβης των ΗΠΑ με τον οποίον είχε μια πρώτη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «σε τέσσερεις λέξεις να το πω, όπως το αναφέραμε με τον νέο Αμερικανό Πρέσβη, τον οποίον θα δω και την ερχόμενη βδομάδα σε κανονική συνάντηση, σήμερα ήταν μέσα στο πλαίσιο της επίδοσης των διαπιστευτηρίων του, ότι ΄sky is the limit’, όταν μιλάμε για τις σχέσεις ΗΠΑ-Κυπριακής Δημοκρατίας». 

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