Κυβέρνηση: Ανακοίνωσε δύο νέα στεγαστικά σχέδια - Δείτε αναλυτικά

«Η στεγαστική πολιτική αποτελεί για την Κυβέρνηση μια συνεχή και πολυεπίπεδη προσπάθεια, με έναν σαφή στόχο: να διευρύνουμε τις επιλογές στέγασης και να δημιουργήσουμε περισσότερες δυνατότητες για τους πολίτες να αποκτήσουν κατοικία», ανέφερε.

Αυτούσιες οι δηλώσεις του:

Σχέδιο παραχώρησης δικαιώματος ανέγερσης επιπρόσθετου ορόφου σε υφιστάμενη κατοικία

Μέσα σε αυτή τη συνολική προσέγγιση εντάσσεται το νέο Σχέδιο παραχώρησης δικαιώματος ανέγερσης νέας κατοικίας, σε επιπρόσθετο όροφο, για σκοπούς στέγασης μελών της οικογένειας.

«Με απλά λόγια, δίνουμε τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες υφιστάμενων κατοικιών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ανεξαρτήτως αν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης, να ανεγείρουν έναν επιπρόσθετο όροφο για τη στέγαση των παιδιών ή των εγγονιών τους. Το Σχέδιο εφαρμόζεται παγκύπρια, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις που καθορίζονται στους όρους του».

Πρόκειται για μια παρέμβαση με σαφή κοινωνική διάσταση, καθώς δίνει τη δυνατότητα στις οικογένειες να αξιοποιήσουν την περιουσία που ήδη διαθέτουν, περιορίζοντας την ανάγκη για εξεύρεση νέας στεγαστικής λύσης και μειώνοντας το κατασκευαστικό κόστος εξοικονομώντας με τον τρόπο αυτό πόρους από τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Παράλληλα, αξιοποιείται καλύτερα το υφιστάμενο οικιστικό απόθεμα και οι πολεοδομικές δυνατότητες που υπάρχουν ήδη στις πόλεις και τις κοινότητες.

Συγκεκριμένα, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, μπορεί να δημιουργηθεί μια επιπρόσθετη κατοικία είτε εντός της υφιστάμενης οικοδομής είτε με επέκταση, προσθήκη ορόφου ή αξιοποίηση του ελεύθερου χώρου του τεμαχίου. Η νέα μονάδα μπορεί να έχει δομήσιμο εμβαδόν μέχρι 150 τετραγωνικά μέτρα και, υπό προϋποθέσεις, μέχρι 180 τετραγωνικά μέτρα σε μεγαλύτερα τεμάχια. Παράλληλα, προβλέπονται διευκολύνσεις ως προς τους χώρους στάθμευσης και περιορισμός στη μεταβίβαση της νέας μονάδας για περίοδο 10 ετών, με εξαίρεση την κληρονομική διαδοχή.

2. Σχέδιο Διάθεσης Οικοπέδων σε Οικογένειες

«Παράλληλα, ανακοινώνουμε την υλοποίηση του Σχεδίου Διάθεσης Οικοπέδων σε Οικογένειες στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων. Το Σχέδιο έχει διττό στόχο: να στηρίξει οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην απόκτηση κατοικίας και, ταυτόχρονα, να ενισχύει τις κοινότητες».

Μέσω του Σχεδίου αξιοποιούμε διαθέσιμη κρατική γη και τη διαθέτουμε σε οικογένειες που πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία για ιδιοκατοίκηση.

Τα οικόπεδα θα διατίθενται στο 25% της αγοραίας αξίας τους. Δικαιούχοι είναι Κύπριοι πολίτες κάτω των 45 ετών, ενώ το Σχέδιο καλύπτει οικογένειες με παιδιά, ζεύγη χωρίς παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες, στη βάση συγκεκριμένων εισοδηματικών, οικογενειακών και άλλων κριτηρίων.

Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούμε μια πραγματική δυνατότητα για νεαρές και χαμηλά ή μεσαία αμειβόμενες οικογένειες να αποκτήσουν γη για τη δημιουργία της δικής τους κατοικίας, με σημαντικά μειωμένο κόστος.

Ταυτόχρονα, η διάθεση οικοπέδων σε κοινότητες της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών συμβάλλει στην ενίσχυση και την αναζωογόνησή τους.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Σχέδιο θα γίνεται μέσω των Προέδρων των Κοινοτικών Συμβουλίων, οι οποίοι στη συνέχεια θα διαβιβάζουν τα προκαταρκτικά αιτήματα στις οικείες Επαρχιακές Διοικήσεις, ώστε να αρχίζει η διαδικασία αξιολόγησης και διαχωρισμού των προτεινόμενων τεμαχίων.

Το επόμενο διάστημα, περίπου 570 οικόπεδα σε όλες τις Επαρχίες θα διατεθούν σε δικαιούχους που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον στο παρελθόν μέσα από την πρώτη φάση του Σχεδίου, ενώ στη συνέχεια θα προχωρήσουμε με επιπρόσθετους διαχωρισμούς οικοπέδων σε κοινότητες που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ορεινές, απομακρυσμένες και μειονεκτικές περιοχές.

Οι αναλυτικοί οδηγοί των δύο νέων στεγαστικών σχεδίων θα αναρτηθούν τις επόμενες μέρες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Υφιστάμενα Στεγαστικά Σχέδια

Τα δύο νέα Σχέδια εντάσσονται στην ευρύτερη προσπάθειά μας για αντιμετώπιση του στεγαστικού, που επικεντρώνεται σε δύο βασικούς πυλώνες: την αύξηση του οικιστικού αποθέματος και την ενίσχυση της δυνατότητας των πολιτών να αποκτήσουν στέγη.

Ταυτόχρονα, τα υφιστάμενα μέτρα έχουν πλέον να παρουσιάσουν συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Πρώτον, το Στεγαστικό Σχέδιο για νέους και νεαρές οικογένειες μέχρι 41ός ετών στήριξε 700 δικαιούχους, με συνολική δαπάνη €26 εκατομμυρίων. Η μεγάλη ανταπόκριση δημιουργεί την προοπτική επαναπροκήρυξής του, εφόσον εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι.

Δεύτερον, τα Στεγαστικά Σχέδια για ορεινές, ακριτικές, μειονεκτικές και περιοχές της υπαίθρου ενισχύουν τόσο τη στέγαση όσο και την ανάπτυξη των κοινοτήτων. Κατά την περίοδο 2023-2026 εγκρίθηκαν 1.075 αιτήσεις, με συνολική δαπάνη €43 εκατομμυρίων.

Τρίτον, υλοποιούνται τα στεγαστικά σχέδια της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, τα οποία επιλύουν τις στεγαστικές ανάγκες μιας ευαίσθητης ομάδας του πληθυσμού, εκείνης των προσφύγων συμπολιτών μας. Την τριετία 2023-2026, έχουν εγκριθεί πέραν των 6.500 αιτήσεων, με συνολικό ποσό ύψους €168 εκατομμυρίων.

Τέταρτον, προχωρούν οι διαδικασίες για το Σχέδιο Ανέγερσης Προσιτών Κατοικιών σε Κρατική Γη, με στόχο τη δημιουργία 460 σύγχρονων και ποιοτικών κατοικιών για νέους και οικογένειες, σε πολύ προσιτό ενοίκιο. Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί, έχουν επιλεγεί τα πρότυπα σχέδια αναπτύξεων, ορισμένα εκ των οποίων βλέπετε στην οθόνη, και προχωρούμε στα επόμενα στάδια υλοποίησης.

Πέμπτον, ο ΚΟΑΓ έχει επανενεργοποιηθεί και ενισχυθεί ως βασικός βραχίονας της στεγαστικής μας πολιτικής. Συνολικά 702 οικιστικές μονάδες βρίσκονται σε υλοποίηση, αδειοδότηση ή σχεδιασμό, ενώ προωθείται παράλληλα η οικοπεδοποίηση 135 οικοπέδων.

Έκτον, μέσω των Σχεδίων Πολεοδομικών Κινήτρων και Built to Rent αναμένεται να προστεθούν στην αγορά, την επόμενη τριετία, περισσότερες από 4.100 οικιστικές μονάδες, εκ των οποίων οι 1.142 θα διατεθούν για προσιτή αγορά ή ενοικίαση. Παράλληλα, αναμένεται να εισρεύσουν περισσότερα από €22 εκατομμύρια στο Ειδικό Ταμείο Προσιτής Κατοικίας του ΚΟΑΓ, για τη δημιουργία περίπου 250 επιπλέον μονάδων από τον Οργανισμό.

Έβδομον, προχωρούν τα Σχέδια για φοιτητική και συλλογική διαμονή, διευρύνοντας τις διαθέσιμες επιλογές για φοιτητές και εργαζομένους και καλύπτοντας συγκεκριμένες στεγαστικές ανάγκες.