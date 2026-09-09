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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα εξέλιξη με τον πατέρα του 2χρονου που σκοτώθηκε στην Πάφο - Τι ζητά από τον Γενικό Εισαγγελέα

 09.09.2026 - 09:40
Νέα εξέλιξη με τον πατέρα του 2χρονου που σκοτώθηκε στην Πάφο - Τι ζητά από τον Γενικό Εισαγγελέα

Νέα εξέλιξη στην τραγική υπόθεση του δίχρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του τον περασμένο Ιούλιο, μετά από πτώση από παράθυρο ξενοδοχείου στην Πάφο.

Ο 37χρονος Βρετανός πατέρας του παιδιού ζητά μέσω της νομικής του ομάδας από τον Γενικό Εισαγγελέα τον τερματισμό της ποινικής δίωξης σε βάρος του.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το αίτημα υποβλήθηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ανθρωπιστικούς λόγους. Ο 37χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία για πρόκληση θανάτου από αλόγιστη, απερίσκεπτη ή επικίνδυνη πράξη.

Ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, υποστηρίζει ότι η συνέχιση της δίωξης δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, καθώς, σύμφωνα με τη θέση της οικογένειας, πρόκειται για τραγικό δυστύχημα και οι γονείς έχουν ήδη υποστεί «αδιανόητη απώλεια».

Η υπεράσπιση ζητά να ληφθεί υπόψη και η πεντάχρονη αδελφή του παιδιού και η ανάγκη της για στήριξη και παρουσία των γονέων της.

Το περιστατικό συνέβη στις 12 Ιουλίου. Σύμφωνα με την εκδοχή της οικογένειας που μεταφέρει η Daily Mail, ο πατέρας τοποθέτησε στιγμιαία το παιδί στο περβάζι, πιστεύοντας ότι το μεγάλο τζάμι ήταν κλειστό. Το παράθυρο ήταν ανοικτό και το αγοράκι έπεσε από τον τέταρτο όροφο.

Το δημοσίευμα αναφέρει διαφορετική εκδοχή από την κατηγορούσα αρχή, σύμφωνα με την οποία ο πατέρας φέρεται να κρατούσε το παιδί γύρω από τη μέση και να το κινούσε δεξιά και αριστερά. Η οικογένεια απορρίπτει αυτή την εκδοχή.

Εάν το αίτημά του δεν γίνει δεκτό, ο 37χρονος αναμένεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να επιστρέψει στην Κύπρο και να παραδώσει εκ νέου το διαβατήριό του.

 

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