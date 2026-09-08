Τον χτύπησαν και του άρπαξαν τη μηχανή - Δύο συλλήψεις για τη ληστεία διανομέα στη Λεμεσό

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων που διενεργήθηκαν από μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Επισκοπής και του ΟΠΕ Λεμεσού προέκυψε μαρτυρία εναντίον δύο προσώπων, ηλικίας 21 και 19 ετών.

Εναντίον των δύο εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης, βάσει των οποίων συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα, όταν ο 25χρονος διανομέας οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στην περιοχή της Ερήμης.

Σε κάποια στιγμή, σύμφωνα με την καταγγελία, δύο άγνωστα πρόσωπα τον προσέγγισαν και του επιτέθηκαν, χτυπώντας τον. Ακολούθως, οι δύο δράστες φέρεται να απέσπασαν τη μοτοσικλέτα του, καθώς και τσαντάκι μέσης που περιείχε χρηματικό ποσό ύψους περίπου €100, προτού διαφύγουν από τη σκηνή.

Ο 25χρονος μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, η μοτοσικλέτα του εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένη σε ανοικτό οικόπεδο στη Λεμεσό.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών της υπόθεσης.