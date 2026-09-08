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Apple Event 2026: Τι να αναμένετε από την εκδήλωση και πώς μπορείτε να την παρακολουθήσετε

 08.09.2026 - 15:31
Apple Event 2026: Τι να αναμένετε από την εκδήλωση και πώς μπορείτε να την παρακολουθήσετε

Η Apple ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την επόμενη μεγάλη εκδήλωση παρουσίασης προϊόντων της την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, επιστρέφοντας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς οι καταναλωτές περιμένουν να δουν τι ακολουθεί μετά τη γενιά των iPhone 17.

Το μότο της εκδήλωσης είναι «Surprise and shine».

 Η Apple δεν έχει δημοσιεύσει το πρόγραμμα της εκδήλωσης ούτε έχει επιβεβαιώσει τα ονόματα των συσκευών που θα παρουσιαστούν, με πολλούς ωστόσο να αναμένουν - μεταξύ άλλων - την επίσημη παρουσίαση του iPhone Ultra, της πρώτης fold συσκευής της Apple.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει ένα φωτεινό λογότυπο της Apple σε μπλε και ροζ αποχρώσεις, ωστόσο η εταιρεία δεν έχει εξηγήσει τι συμβολίζει ο σχεδιασμός.

Πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 8μμ (ώρα Ελλάδος) και μπορείτε να την παρακολουθήσετε από το YouTube, το Apple TV app και την επίσημη ιστοσελίδα της Apple στην κατηγορία Apple Events.

Καθώς παρακολουθείτε την εκδήλωση πρέπει να αναζητήσετε τέσσερις βασικές πληροφορίες:

-Τις επίσημες ονομασίες και τις τεχνικές προδιαγραφές των νέων προϊόντων που θα ανακοινωθούν
-Τις τιμές και τις διαθέσιμες χωρητικότητες αποθήκευσης
-Τις ημερομηνίες έναρξης των προπαραγγελιών και της ευρύτερης κυκλοφορίας
-Τη συμβατότητα των νέων λειτουργιών λογισμικού με τα iPhone 17 και iPhone 17 Pro

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