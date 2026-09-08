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Τι συμβαίνει με αυτή τη στάση στην Περιστερώνα; Εικόνες που προκαλούν

 08.09.2026 - 08:14
Τι συμβαίνει με αυτή τη στάση στην Περιστερώνα; Εικόνες που προκαλούν

Ερωτήματα προκαλούν φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν λεωφορείο να σταματά σε σημείο στην Περιστερώνα, όπου, σύμφωνα με τον πολίτη που έκανε την ανάρτηση, δεν υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένη στάση.

Στις εικόνες φαίνεται το λεωφορείο να έχει σταματήσει στην άκρη του δρόμου, δίπλα σε πεζοδρόμιο, ενώ στο σημείο υπάρχουν κώνοι και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες.

Ο πολίτης σχολιάζει με εμφανώς ειρωνική διάθεση: «Η καινούργια στάση λεωφορείου στην ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ», προσθέτοντας πως έχει ήδη ενημερωθεί η αρμόδια Αρχή Αδειών και καταλήγοντας με τη φράση «Τα συμπεράσματα δικά σας».

Δείτε φωτογραφία:

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