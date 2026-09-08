Τι συμβαίνει με αυτή τη στάση στην Περιστερώνα; Εικόνες που προκαλούν

Τριμερής Κύπρου–Ελλάδας–Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν με Χριστοδουλίδη, Σίσι και Μητσοτάκη
Στην Τριμερή Σύνοδο Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ελ Αλαμέιν, θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
Στις εικόνες φαίνεται το λεωφορείο να έχει σταματήσει στην άκρη του δρόμου, δίπλα σε πεζοδρόμιο, ενώ στο σημείο υπάρχουν κώνοι και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες.
Ο πολίτης σχολιάζει με εμφανώς ειρωνική διάθεση: «Η καινούργια στάση λεωφορείου στην ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ», προσθέτοντας πως έχει ήδη ενημερωθεί η αρμόδια Αρχή Αδειών και καταλήγοντας με τη φράση «Τα συμπεράσματα δικά σας».
Δείτε φωτογραφία:
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