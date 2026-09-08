Σήμανε συναγερμός: Στις φλόγες αποθήκη οικίας τα ξημερώματα στην Αγία Νάπα - Δείτε φωτογραφία

Στις 09:58 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε ανώγειο οικία κτηριακού συγκροτήματος κατοικιών στα Λατσιά, στην επαρχία Λευκωσίας. Ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και τηλεσκοπικό βραχιονοφόρο από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Ακροπόλεως και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 10:24. Ο ένοικος της οικίας απουσίαζε κατά τον χρόνο εκδήλωσης της πυρκαγιάς και δεν κινδύνευσε κανείς. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα της οικίας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στον χώρο. Από τον καπνό και τη θερμότητα επηρεάστηκαν επίσης οι υπόλοιποι χώροι της οικίας. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, ενώ έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από σημεία ηλεκτροδότησης.

Η ώρα 23:08 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο ισόγειο τριώροφης πολυκατοικίας στη Γεροσκήπου, στην επαρχία Πάφου. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στην κουζίνα του διαμερίσματος, τέθηκε υπό έλεγχο στις 23:25. Η ένοικος του διαμερίσματος εξήλθε σε ασφαλή χώρο, χωρίς να κινδυνεύσει. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανεπιτήρητο μαγειρικό σκεύος σε αναμμένη μαγειρική συσκευή. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, επηρεάστηκε μέρος του ξύλινου πάγκου και εξοπλισμός εντός της κουζίνας, ενώ από τον καπνό επηρεάστηκε και η βαφή της τοιχοποιίας.

Επιπρόσθετα, σήμερα στις 06:17 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε ισόγεια κατοικία στην Αγία Νάπα, στην επαρχία Αμμοχώστου. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου «Λοχία Αδάμου Αδάμου» με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 07:10. Η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε σε ισόγειο λυόμενη αποθήκη, η οποία εφαπτόταν της κατοικίας. Το περιεχόμενο της αποθήκης υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα επηρεάστηκαν επίσης η βαφή της κατοικίας, συμπιεστής κλιματιστικού, καθώς και μέρος του οχήματος του ιδιοκτήτη, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στον δρόμο, μπροστά από την οικία. Οι ένοικοι της κατοικίας, αφού αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά, εξήλθαν έγκαιρα και με ασφάλεια, χωρίς να κινδυνεύσουν.