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ΥΓΕΙΑ

Ούτε πέντε, ούτε δέκα: Ειδικοί απαντάνε πόσα λεπτά πρέπει να κρατάει ένα ντουζ για να είναι υγιές

 08.09.2026 - 08:21
Ούτε πέντε, ούτε δέκα: Ειδικοί απαντάνε πόσα λεπτά πρέπει να κρατάει ένα ντουζ για να είναι υγιές

Πόση ώρα πρέπει να διαρκεί ένα ντους; Σύμφωνα με περιβαλλοντικό επιστήμονα του Πανεπιστημίου του Surrey, τρία λεπτά είναι αρκετά για ένα συνηθισμένο ντους, ενώ το λούσιμο των μαλλιών μπορεί να προσθέσει δύο ακόμη.

Πόσο χρόνο περνάτε συνήθως στο ντους; Σύμφωνα με τον Pablo Pereira-Doel, περιβαλλοντικό επιστήμονα του Πανεπιστημίου του Surrey, τρία λεπτά είναι ένας λογικός χρόνος για ένα ντους, ενώ μπορούν να προστεθούν δύο ακόμη λεπτά αν πρόκειται να λουστείτε.

Η πρόταση έχει να κάνει κυρίως με την κατανάλωση νερού, αλλά και με το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι παραμένουν στο ντους περισσότερο από όσο χρειάζεται.


Για όσους κλείνουν τη βρύση όταν σαπουνίζονται, ο χρόνος μπορεί να περιοριστεί ακόμη περισσότερο: περίπου ένα λεπτό για ένα γρήγορο ξέβγαλμα του σώματος, δύο λεπτά με τη χρήση σαμπουάν και τρία λεπτά αν χρησιμοποιείται και conditioner.

Ένα ντους μπορεί να καταναλώσει έως και 100 λίτρα νερό

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένα ντους καταναλώνει περίπου 6 έως 15 λίτρα νερού το λεπτό. Με τη μέση διάρκεια στο Ηνωμένο Βασίλειο να φτάνει τα 6,7 λεπτά, η συνολική κατανάλωση μπορεί να αγγίξει τα 100 λίτρα νερού.


Η χρήση χρονομέτρων στο ντους φαίνεται να βοηθά, καθώς σχετική έρευνα έδειξε ότι μείωσε κατά 26% τον χρόνο που περνούσαν οι άνθρωποι κάτω από το νερό.

Ο Pereira-Doel επισημαίνει, πάντως, ότι η παραμονή στο ντους δεν σχετίζεται πάντοτε με την ανάγκη για καθαριότητα καθώς για πολλούς αποτελεί απλώς μια ευχάριστη καθημερινή συνήθεια.


Το είδος του νερού επηρεάζει τη διάρκεια

Η σκληρότητα του νερού φαίνεται επίσης να παίζει ρόλο. Όσοι ζουν σε περιοχές με μαλακό νερό κάνουν κατά μέσο όρο περίπου 20% περισσότερο χρόνο στο ντους σε σχέση με όσους ζουν σε περιοχές με σκληρό νερό.

Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι το σαμπουάν δημιουργεί περισσότερο αφρό και ξεπλένεται ευκολότερα στο μαλακό νερό, κάνοντας το ντους πιο ευχάριστο, σε αντίθεση με το σκληρό νερό.

Έτσι, για ένα απλό ντους, τα τρία λεπτά αποτελούν σύμφωνα με τον επιστήμονα έναν καλό στόχο, ενώ το κλείσιμο της βρύσης κατά το σαπούνισμα μπορεί να μειώσει ακόμη περισσότερο την κατανάλωση νερού.

Πηγή: gazzetta.gr

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