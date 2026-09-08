Ερντογάν: Αναφέρεται σε «ανθρώπινο λάθος» για το ναυάγιο στην Κερύνεια

Είπε ότι η Τουρκία υποστηρίζει τις επιχειρήσεις έρευνας, με 9 πλοία και 11 αεροσκάφη, σε συνεργασία με το ψευδοκράτος.

«Ομοίως, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται για τα πλοία που βυθίστηκαν στα ανοικτά των ακτών της Σιλιβρίας λόγω ανθρώπινου λάθους. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους επιζώντες και προσεύχομαι για το έλεος του Θεού σε όσους έχασαν τη ζωή τους», είπε συγκεκριμένα.

Απο το ναυάγιο του πλοίου 14 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 14 άλλοι εξακολουθούν να αγνοούνται.