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ΔΙΕΘΝΗ

Ερντογάν: Αναφέρεται σε «ανθρώπινο λάθος» για το ναυάγιο στην Κερύνεια

 08.09.2026 - 08:21
Ερντογάν: Αναφέρεται σε «ανθρώπινο λάθος» για το ναυάγιο στην Κερύνεια

Για ανθρώπινο λάθος έκανε λόγο ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος στο ναυάγιο στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας.

Είπε ότι η Τουρκία υποστηρίζει τις επιχειρήσεις έρευνας, με 9 πλοία και 11 αεροσκάφη, σε συνεργασία με το ψευδοκράτος.

«Ομοίως, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται για τα πλοία που βυθίστηκαν στα ανοικτά των ακτών της Σιλιβρίας λόγω ανθρώπινου λάθους. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους επιζώντες και προσεύχομαι για το έλεος του Θεού σε όσους έχασαν τη ζωή τους», είπε συγκεκριμένα.

Απο το ναυάγιο του πλοίου 14 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 14 άλλοι εξακολουθούν να αγνοούνται.

 

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