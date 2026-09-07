Χαμός στα social media με το νέο χρώμα στα μαλλιά του Ντόναλντ Τραμπ

Φωτογραφίες του Αμερικανού προέδρου καθώς αποβιβαζόταν από το Air Force One στο Νιου Τζέρσεϊ, καθ' οδόν προς το Trump National Golf Club στο Μπέντμινστερ, έδειχναν τα μαλλιά του πιο σκούρα από το συνηθισμένο.

Ο Τραμπ είναι γνωστός για τα ξανθά του μαλλιά, ωστόσο αυτά φαίνονταν καστανά στις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο Δημοτικό Αεροδρόμιο του Μόρισταουν, στο Νιου Τζέρσεϊ.

Η εμφανής αυτή αλλαγή σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου ο ίδιος διέψευσε ότι φορούσε περούκα. «Δεν φοράω περούκα», δήλωσε ο Τραμπ σε ομιλία του στις 2 Σεπτεμβρίου, αναφερόμενος σε μια προεκλογική συγκέντρωση για το 2024.

«Εκείνο το βράδυ, διαπίστωσαν ότι δεν φορούσα περούκα, διότι αν φορούσες, δεν θα έμενε για πολύ ώρα στο κεφάλι σου». Το ταξίδι του Τραμπ πραγματοποιήθηκε κατά το τριήμερο της Εργατικής Πρωτομαγιάς (Labor Day).