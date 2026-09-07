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LIFESTYLE

Ενοχλημένος ο Νίκος Οικονομόπουλος κατά τη διάρκεια συναυλίας του - Η στιγμή που πέταξε τα ακουστικά του - Δείτε βίντεο

 07.09.2026 - 10:13
Ενοχλημένος ο Νίκος Οικονομόπουλος κατά τη διάρκεια συναυλίας του - Η στιγμή που πέταξε τα ακουστικά του - Δείτε βίντεο

Ενοχλημένος παρουσιάστηκε ο Νίκος Οικονομόπουλος κατά τη διάρκεια συναυλίας του, με τον τραγουδιστή σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok να κάνει έντονες κινήσεις προς τους συνεργάτες του.

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