Ενοχλημένος ο Νίκος Οικονομόπουλος κατά τη διάρκεια συναυλίας του - Η στιγμή που πέταξε τα ακουστικά του - Δείτε βίντεο

Προεδρος Χριστοδουλίδης: Οι κινήσεις προς την κοινωνία, το στοίχημα της καθημερινότητας και η αντίστροφη μέτρηση για το 2028
Όταν την περασμένη εβδομάδα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανακοίνωσε, ότι το Γραφείο της Επιτρόπου του Πολίτη, προχωρεί στη διοργάνωση ειδικής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στην οποία νέοι και νέες θα αναλάβουν συμβολικά τον ρόλο υπουργών και θα παρουσιάσουν τις δικές τους προτάσεις, η κυβέρνηση έστειλε ένα μήνυμα με σαφή πολιτικό συμβολισμό: οι νέοι πρέπει να έχουν φωνή εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις.