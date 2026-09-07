Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήVIDEO - Δεν το βάζει κάτω ο Αβέρωφ για τις Προεδρικές - «Και ο Τραμπ έχασε από τον Μπάιντεν και ξαναήρθε»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO - Δεν το βάζει κάτω ο Αβέρωφ για τις Προεδρικές - «Και ο Τραμπ έχασε από τον Μπάιντεν και ξαναήρθε»

 07.09.2026 - 10:06
VIDEO - Δεν το βάζει κάτω ο Αβέρωφ για τις Προεδρικές - «Και ο Τραμπ έχασε από τον Μπάιντεν και ξαναήρθε»

«Και ο Τραμπ έχασε από τον Μπάιντεν και ξαναήρθε» ήταν η απάντηση του τέως Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου για τις απερχόμενες Προεδρικες Εκλογές.

Μιλώντας στην εκπομπή του Sigma, «Πρωτοσέλιδο», ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής δεν πήρε καμία απόφαση και αν πάρει, θα την κρίνει ο λαός.

Αναφορικά με τη στήριξη του στον Νίκο Χριστοδουλίδη ξεκαθάρισε πως, «αν έχουμε συμφωνημένη μια στρατηγική συμφωνία για λύση του Κυπριακού, το είπα και το επαναλαμβάνω: μετά από 52 και πλέον χρόνια τουρκικής εισβολής και κατοχής, θα σταθούμε δίπλα στον Πρόεδρο».

«Αν πέσει η υπογραφή για στρατηγική συμφωνία», οι πολιτικές και προσωπικές διαφορές περνούν σε δεύτερη μοίρα», είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Νεοφύτου, «το status quo έγινε συνήθεια. Ενώ παραπονιόμαστε για την κατοχή, ενώ παραπονιόμαστε ότι δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε και παραπονιόμαστε για την ακρίβεια, την ίδια στιγμή συνηθίσαμε σε μια νιρβάνα του status quo».

«Όταν έρθει μια κινητικότητα για το Κυπριακό, τρομάζουμε από τον φόβο της λύσης. Ή, αν έρθει μια σημαντική μεταρρύθμιση που θα αλλάξει τα λιμνάζοντα νερά, πάλι αντιδρούμε, γιατί συνηθίσαμε σε αυτό που ζούμε. Προτιμούμε το χάος που ζούμε παρά ένα καλύτερο αύριο μέσα από μια αλλαγή», ανέφερε.

Αναφορικά με τις ευθύνες στη μη επίλυση του Κυπριακού, είπε πως, «η τουρκική αδιαλλαξία είναι δεδομένη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν διέπραξε λάθη».

«Η προσωπική άποψη δεν αντικαθιστά την Ιστορία. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα κρίνει τα λάθη και τις παραλείψεις μας», συμπλήρωσε.

«Εάν θεωρούμε ότι δεν κάναμε λάθη από το 1960 μέχρι σήμερα στο εθνικό ζήτημα, θεωρώ ότι λίγες πιθανότητες έχουμε να διορθωθούμε», ξεκαθάρισε.

Παραδέχθηκε ακόμη ως προσωπικό του λάθος τη στάση του ΔΗΣΥ στην πρώτη ψηφοφορία για το κούρεμα καταθέσεων το 2013.

Πως σχολίασε τη δήλωση Αναστασιάδη

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του τέως Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη περί προσωπικών φιλοδοξιών εντός του ΔΗΣΥ, ο Αβέρωφ Νεοφύτου είπε ότι σέβεται την άποψή του, αλλά απέρριψε την ερμηνεία ότι η αναφορά αφορούσε αποκλειστικά τον ίδιο.

«Εάν εννοούσε πρόσωπα, θα εννοούσε όλους, με πρώτο αυτόν που ηγείται», είπε, προσθέτοντας πως, «δεν είμαι εγώ που είπα ότι αποκλείω τον Χριστοδουλίδη».

Όσα ανέφερε στο πιο κάτω βίντεο:

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έφυγε από τη ζωή η Πόπη Χριστοφόρου, η μητέρα των διδύμων του Μαρί – Το συγκλονιστικό αντίο του Ευθύμιου Δίπλαρου
Καλοκαιρινό σκηνικό με 39 βαθμούς: Ετοιμαστείτε για μικρή πτώση – Η πρόγνωση μέχρι την Πέμπτη
Γονική άδεια στην Κύπρο: Ποιοι τη δικαιούνται, πόσο πληρώνεται και οι προθεσμίες που δεν πρέπει να χάσουν οι γονείς
Διαφορετικού χρώματος ασθενοφόρα από την 1η Ιανουαρίου - Ποια θα είναι η διαφορά τους
Επεισόδια στο ΑΠΟΕΛ–ΑΕΛ: Τραυματίστηκε 10χρονη από ρίψη μπαταρίας – Συλλήψεις
Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε! Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 7 Σεπτεμβρίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εικόνες ντροπής: Ασυνείδητοι μετέτρεψαν σε σκουπιδότοπο τον αυτοκινητόδρομο

 07.09.2026 - 10:02
Επόμενο άρθρο

Ενοχλημένος ο Νίκος Οικονομόπουλος κατά τη διάρκεια συναυλίας του - Η στιγμή που πέταξε τα ακουστικά του - Δείτε βίντεο

 07.09.2026 - 10:13
Προεδρος Χριστοδουλίδης: Οι κινήσεις προς την κοινωνία, το στοίχημα της καθημερινότητας και η αντίστροφη μέτρηση για το 2028

Προεδρος Χριστοδουλίδης: Οι κινήσεις προς την κοινωνία, το στοίχημα της καθημερινότητας και η αντίστροφη μέτρηση για το 2028

Όταν την περασμένη εβδομάδα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανακοίνωσε, ότι το Γραφείο της Επιτρόπου του Πολίτη, προχωρεί στη διοργάνωση ειδικής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στην οποία νέοι και νέες θα αναλάβουν συμβολικά τον ρόλο υπουργών και θα παρουσιάσουν τις δικές τους προτάσεις, η κυβέρνηση έστειλε ένα μήνυμα με σαφή πολιτικό συμβολισμό: οι νέοι πρέπει να έχουν φωνή εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προεδρος Χριστοδουλίδης: Οι κινήσεις προς την κοινωνία, το στοίχημα της καθημερινότητας και η αντίστροφη μέτρηση για το 2028

Προεδρος Χριστοδουλίδης: Οι κινήσεις προς την κοινωνία, το στοίχημα της καθημερινότητας και η αντίστροφη μέτρηση για το 2028

  •  07.09.2026 - 06:31
VIDEO - Δεν το βάζει κάτω ο Αβέρωφ για τις Προεδρικές - «Και ο Τραμπ έχασε από τον Μπάιντεν και ξαναήρθε»

VIDEO - Δεν το βάζει κάτω ο Αβέρωφ για τις Προεδρικές - «Και ο Τραμπ έχασε από τον Μπάιντεν και ξαναήρθε»

  •  07.09.2026 - 10:06
Δίνει μάχη 24χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο: Έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και ανατράπηκε

Δίνει μάχη 24χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο: Έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και ανατράπηκε

  •  07.09.2026 - 06:25
Πόπη Χριστοφόρου: Η μάνα των διδύμων του Μαρί που δεν σταμάτησε ποτέ να ζητά δικαίωση

Πόπη Χριστοφόρου: Η μάνα των διδύμων του Μαρί που δεν σταμάτησε ποτέ να ζητά δικαίωση

  •  07.09.2026 - 08:11
Άλλη μια σορός ανασύρθηκε από το ναυάγιο στα ανοιχτά της Κερύνειας – Στους 14 οι νεκροί

Άλλη μια σορός ανασύρθηκε από το ναυάγιο στα ανοιχτά της Κερύνειας – Στους 14 οι νεκροί

  •  07.09.2026 - 08:48
Διαφορετικού χρώματος ασθενοφόρα από την 1η Ιανουαρίου - Ποια θα είναι η διαφορά τους

Διαφορετικού χρώματος ασθενοφόρα από την 1η Ιανουαρίου - Ποια θα είναι η διαφορά τους

  •  07.09.2026 - 06:38
VIDEO - Ιός του Δυτικού Νείλου: Από ένα τσίμπημα μέχρι εγκεφαλίτιδα και κώμα – Οι ομάδες υψηλού κινδύνου

VIDEO - Ιός του Δυτικού Νείλου: Από ένα τσίμπημα μέχρι εγκεφαλίτιδα και κώμα – Οι ομάδες υψηλού κινδύνου

  •  07.09.2026 - 09:00
Χάλασε την «πίντα» των μαθητών η Αστυνομία – Έβαλαν φωτιά σε κάδους στη Λευκωσία (VIDEO)

Χάλασε την «πίντα» των μαθητών η Αστυνομία – Έβαλαν φωτιά σε κάδους στη Λευκωσία (VIDEO)

  •  07.09.2026 - 08:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα