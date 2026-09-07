VIDEO - Δεν το βάζει κάτω ο Αβέρωφ για τις Προεδρικές - «Και ο Τραμπ έχασε από τον Μπάιντεν και ξαναήρθε»

Μιλώντας στην εκπομπή του Sigma, «Πρωτοσέλιδο», ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής δεν πήρε καμία απόφαση και αν πάρει, θα την κρίνει ο λαός.

Αναφορικά με τη στήριξη του στον Νίκο Χριστοδουλίδη ξεκαθάρισε πως, «αν έχουμε συμφωνημένη μια στρατηγική συμφωνία για λύση του Κυπριακού, το είπα και το επαναλαμβάνω: μετά από 52 και πλέον χρόνια τουρκικής εισβολής και κατοχής, θα σταθούμε δίπλα στον Πρόεδρο».

«Αν πέσει η υπογραφή για στρατηγική συμφωνία», οι πολιτικές και προσωπικές διαφορές περνούν σε δεύτερη μοίρα», είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Νεοφύτου, «το status quo έγινε συνήθεια. Ενώ παραπονιόμαστε για την κατοχή, ενώ παραπονιόμαστε ότι δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε και παραπονιόμαστε για την ακρίβεια, την ίδια στιγμή συνηθίσαμε σε μια νιρβάνα του status quo».

«Όταν έρθει μια κινητικότητα για το Κυπριακό, τρομάζουμε από τον φόβο της λύσης. Ή, αν έρθει μια σημαντική μεταρρύθμιση που θα αλλάξει τα λιμνάζοντα νερά, πάλι αντιδρούμε, γιατί συνηθίσαμε σε αυτό που ζούμε. Προτιμούμε το χάος που ζούμε παρά ένα καλύτερο αύριο μέσα από μια αλλαγή», ανέφερε.

Αναφορικά με τις ευθύνες στη μη επίλυση του Κυπριακού, είπε πως, «η τουρκική αδιαλλαξία είναι δεδομένη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν διέπραξε λάθη».

«Η προσωπική άποψη δεν αντικαθιστά την Ιστορία. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα κρίνει τα λάθη και τις παραλείψεις μας», συμπλήρωσε.

«Εάν θεωρούμε ότι δεν κάναμε λάθη από το 1960 μέχρι σήμερα στο εθνικό ζήτημα, θεωρώ ότι λίγες πιθανότητες έχουμε να διορθωθούμε», ξεκαθάρισε.

Παραδέχθηκε ακόμη ως προσωπικό του λάθος τη στάση του ΔΗΣΥ στην πρώτη ψηφοφορία για το κούρεμα καταθέσεων το 2013.

Πως σχολίασε τη δήλωση Αναστασιάδη

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του τέως Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη περί προσωπικών φιλοδοξιών εντός του ΔΗΣΥ, ο Αβέρωφ Νεοφύτου είπε ότι σέβεται την άποψή του, αλλά απέρριψε την ερμηνεία ότι η αναφορά αφορούσε αποκλειστικά τον ίδιο.

«Εάν εννοούσε πρόσωπα, θα εννοούσε όλους, με πρώτο αυτόν που ηγείται», είπε, προσθέτοντας πως, «δεν είμαι εγώ που είπα ότι αποκλείω τον Χριστοδουλίδη».

Όσα ανέφερε στο πιο κάτω βίντεο: