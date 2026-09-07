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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τους χάλασαν τα σχέδια οι αρχές - Τους τσάκωσαν στο οδόφραγμα με καπνικά

 07.09.2026 - 16:01
Τους χάλασαν τα σχέδια οι αρχές - Τους τσάκωσαν στο οδόφραγμα με καπνικά

Σε κατασχέσεις καπνικών προϊόντων προχώρησαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στα σημεία διέλευσης Αγίου Δομετίου και Δερύνειας, κατά τους συνήθεις ελέγχους για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, χθες την Κυριακή, στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, εντοπίστηκαν 49 κούτες των 200 τσιγάρων σε ταξιδιωτικές αποσκευές πέντε επιβατών, σε ταξί με τουρκοκυπριακούς αριθμούς εγγραφής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν αρχικά για τα αυτόφωρα αδικήματα, ενώ αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση τους για εξώδικο συμβιβασμό των υποθέσεων, με την καταβολή ποσού ύψους €4.000 ευρώ συνολικά.

Σήμερα, Δευτέρα, στο σημείο διέλευσης Δερύνειας, εντοπίστηκαν 10 κούτες των 200 τσιγάρων στην αποσκευή 49χρονης, η οποία επέβαινε σε ταξί με τουρκοκυπριακούς αριθμούς εγγραφής.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η εμπλεκόμενη συνελήφθη αρχικά για τα αυτόφωρα αδικήματα, ενώ αργότερα αφέθηκε ελεύθερη, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση της για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης, με την καταβολή ποσού ύψους €600 ευρώ.

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