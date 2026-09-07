ΕΔΑΔ: Ερωτήματα προς ΚΔ για την υπόθεση Ο. Μιχαηλίδη

Το ΕΔΑΔ θέτει δύο ερωτήματα, αφενός εάν υπήρξε παρέμβαση στο δικαίωμα του αιτούντος, δηλαδή του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, στην ελευθερία της έκφρασης όπως εγγυάται το Άρθρο 10 § 1 της Σύμβασης και, αφετέρου, στην περίπτωση που η απάντηση στην πρώτη ερώτηση είναι καταφατική, ερωτά εάν ήταν μια τέτοια παρέμβαση "σύμφωνα με το νόμο", αν επιδίωξε έναν ή περισσότερους νόμιμους σκοπούς που αναφέρονται στην δεύτερη παράγραφο του Άρθρου 10 και αν ήταν "αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία".

Υπενθυμίζεται ότι το ΕΔΑΔ κοινοποίησε στην Κυπριακή Δημοκρατία το σκέλος της προσφυγής του τέως Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη σχετικά με την παύση του, που αφορά τον ισχυρισμό για παραβίαση του Άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης.