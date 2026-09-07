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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΔΑΔ: Ερωτήματα προς ΚΔ για την υπόθεση Ο. Μιχαηλίδη

 07.09.2026 - 15:26
ΕΔΑΔ: Ερωτήματα προς ΚΔ για την υπόθεση Ο. Μιχαηλίδη

Με ερωτήματα που απευθύνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) προς τα εμπλεκόμενη μέρη στην υπόθεση της παύσης του τέως Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, δίνεται η συνέχεια στην προσφυγή, η οποία κατατέθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2024 και κοινοποιήθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία στις 20 Αυγούστου 2026.

Το ΕΔΑΔ θέτει δύο ερωτήματα, αφενός εάν υπήρξε παρέμβαση στο δικαίωμα του αιτούντος, δηλαδή του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, στην ελευθερία της έκφρασης όπως εγγυάται το Άρθρο 10 § 1 της Σύμβασης και, αφετέρου, στην περίπτωση που η απάντηση στην πρώτη ερώτηση είναι καταφατική, ερωτά εάν ήταν μια τέτοια παρέμβαση "σύμφωνα με το νόμο", αν επιδίωξε έναν ή περισσότερους νόμιμους σκοπούς που αναφέρονται στην δεύτερη παράγραφο του Άρθρου 10 και αν ήταν "αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία".

Υπενθυμίζεται ότι το ΕΔΑΔ κοινοποίησε στην Κυπριακή Δημοκρατία το σκέλος της προσφυγής του τέως Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη σχετικά με την παύση του, που αφορά τον ισχυρισμό για παραβίαση του Άρθρου 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης.

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