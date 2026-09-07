Δασκάλα Δημοτικού για υπόθεση Στυλιανού: Μιλούσε για βία από τον πατέρα του και έφερε σημάδια στο σώμα

Μάρτυρας κατηγορίας στη σημερινή δικάσιμο ήταν η Ε.Σ., η οποία δίδαξε τον Στυλιανό στην Α’ Δημοτικού κατά τη σχολική χρονιά 2010-2011. Διαβάζοντας την κατάθεση που είχε δώσει το 2020 σε έναν εκ των ποινικών ανακριτών της υπόθεσης, μετά τον θάνατο του Στυλιανού, περιέγραψε τη συμπεριφορά του παιδιού στο σχολείο, τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε και όσα, όπως ανέφερε, γνώριζε το σχολείο για το οικογενειακό του περιβάλλον.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο Στυλιανός, τότε περίπου έξι ετών, είχε σχολική συνοδό και στην πορεία της σχολικής χρονιάς παρουσίαζε προβλήματα συμπεριφοράς. Έσπρωχνε θρανία, προκαλώντας τραυματισμούς σε μαθητές, είχε τάσεις φυγής και έκανε κάμψεις μέσα στην τάξη «για να γίνει δυνατός και να τους δέρει ούλλους», όπως έλεγε.

Η δασκάλα ανέφερε ότι το παιδί φαινόταν να θαυμάζει τον πατέρα του, αλλά ταυτόχρονα να τον φοβάται και να τον μισεί εξαιτίας της συμπεριφοράς του προς τη μητέρα του. Όπως είπε, ο Στυλιανός της είχε αναφέρει ότι ο πατέρας του «δέρνει τους ούλλους και τη μάνα μου και τα αρνιά και εμένα».

Σε σχέση με την προδημοτική του εκπαίδευση, η μάρτυρας είπε ότι είχε ενημερωθεί πως δεν μπορούσε να ακολουθήσει την πορεία της τάξης, ενώ παρουσίαζε επιθετική συμπεριφορά.

Στην Α’ Δημοτικού, όπως ανέφερε, παρουσίαζε περιορισμένο λεξιλόγιο και γενικές γνώσεις και δεν είχε την αναμενόμενη για την ηλικία του πρόσβαση σε βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό. Όπως είπε, δεν γνώριζε, για παράδειγμα, τι ήταν οι δεινόσαυροι.

Περιγράφοντας την εικόνα του στο σχολείο, η μάρτυρας είπε ότι την πρώτη ημέρα ήταν «πολύ ευγενικό παιδί, πολύ μαζεμένο, ισχνό, με πολύ καλή συμπεριφορά». Στην πορεία, ωστόσο, όπως ανέφερε, εμφανίζονταν «μουτζούρες στο πρόσωπο και στα χέρια», ενώ τα ρούχα του ήταν συχνά φορεμένα για αρκετές ημέρες, είχαν λεκέδες και ανέδιδαν άσχημη μυρωδιά.

Προβλήματα, σύμφωνα με τη μάρτυρα, υπήρχαν και στη διατροφή του. Όταν η ίδια ή η συνοδός του τον ρωτούσαν αν είχε φάει στο σπίτι, συνήθως έλεγε ότι έτρωγε ψωμί, ελιές ή μακαρόνια, ενώ συχνά έλεγε ότι πεινούσε, κάτι που, όπως είπε, συνέβαινε σε εβδομαδιαία βάση. «Συνήθως δεν έφερνε φαγητό στο σχολείο και η συνοδός του πολλές φορές του αγόραζε η ίδια», σημείωσε.

Η μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι ο Στυλιανός ήταν πολύ λεπτός, αλλά και μυώδης και έλεγε πως ήταν δυνατός επειδή δούλευε. Όπως είπε, δεν τον έβλεπαν να ασχολείται με αθλητικές δραστηριότητες στο σχολείο. Το σχολείο ζήτησε να πηγαίνει σε απογευματινή λέσχη, ώστε να σιτίζεται και να μην εργάζεται, όμως το παιδί πήγε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Το σχολείο, σύμφωνα με τη μάρτυρα, ενημέρωνε τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) για τα προβλήματα που διαπιστώνονταν, μεταξύ άλλων για θέματα καθαριότητας, σίτισης και αναφορές του παιδιού για βία στο σπίτι.

Σε σχέση με τα σημάδια στο σώμα του, η δασκάλα είπε ότι είχε δει εκδορές δύο ή τρεις φορές. Σε μία περίπτωση, όπως ανέφερε, ο Στυλιανός εμφανίστηκε με «σκισμένο κεφάλι και πηχτά αίματα στο κεφάλι του», ενώ όπως είπε ο ίδιος, είχε χτυπήσει σε δέντρο. Το περιστατικό αναφέρθηκε στις ΥΚΕ μέσω της διεύθυνσης του σχολείου.

Κατέθεσε επίσης ότι είχε δει σημάδι από κάψιμο τσιγάρου στο σώμα του και το ανέφερε αμέσως. Το σημάδι, όπως είπε, δεν ήταν φρέσκο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε το σχολείο από τις ΥΚΕ, οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να αναζητούν φρέσκα σημάδια, καθώς τους είχε αναφερθεί ότι μόνο σε περίπτωση που υπήρχαν πρόσφατα σημάδια μπορούσαν οι ΥΚΕ να προχωρήσουν την υπόθεση.

Στη συνέχεια η μάρτυρας αναφέρθηκε σε πολυθεματική συνάντηση τον Μάρτιο του 2011, στην οποία για πρώτη φορά συμμετείχε ο πατέρας και συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας και θέματα συμπεριφοράς του Στυλιανού.

Η δασκάλα κατέθεσε ότι ο πατέρας φέρεται να θίχτηκε από όσα συζητήθηκαν, πήγε στο σπίτι, πήρε το κυνηγετικό του όπλο και επέστρεψε στο σχολείο, όπου απείλησε ότι θα της «κόψει τα πόδια».

Η μάρτυρας αναφέρθηκε ακόμη στη συμπεριφορά του Στυλιανού μετά τις πολυθεματικές. Όπως είπε, οι γονείς φέρεται να του έλεγαν ότι οι εκπαιδευτικοί μιλούσαν άσχημα για εκείνον και ήθελαν να τον πάρουν από την οικογένειά του και ότι στις συναντήσεις ήταν παρούσα η «γυναίκα που πιάνει κοπελλούθκια».

«Ο Στυλιανός ερχόταν την επόμενη μέρα και ρωτούσε αν είπαμε αυτά τα πράγματα για τον ίδιο με πάρα πολύ θυμό, έσφιγγε τα δόντια. Ήταν τόσο θυμωμένος και δεν άκουγε. Έπρεπε να του μιλήσουμε για πολλή ώρα για να καταλάβει αυτά που του λέγαμε και να ηρεμήσει», ανέφερε.

Όπως είπε, το σχολείο είχε ζητήσει από τους γονείς να μην του μεταφέρουν όσα συζητούνταν στις πολυθεματικές, καθώς «εμείς ήμασταν εκεί για να βοηθήσουμε».

Αναφερόμενη στη σχολική επίδοση του παιδιού, η μάρτυρας είπε ότι μέχρι το Πάσχα είχε μάθει την πρόσθεση μέχρι το δέκα και νοερό υπολογισμό μέχρι το πέντε, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές προχωρούσαν σε πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

Όπως ανέφερε, μετά από μια πολυθεματική συνάντηση, το σχολείο ενημερώθηκε ανεπίσημα για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οποία το παιδί φέρεται να είχε «οριακή νοημοσύνη».

Η μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι, σύμφωνα με όσα της έλεγε ο Στυλιανός στο σχολείο, στη φάρμα συχνά έρχονταν άγριοι σκύλοι και επιτίθεντο στα αρνιά. Ακόμη, όπως είπε, το παιδί είχε ιδιαίτερη αδυναμία σε ένα από τα αρνιά, το οποίο ο πατέρας του φέρεται να έσφαξε «για παραδειγματισμό». Σύμφωνα με τη μάρτυρα, ο Στυλιανός έκλαιγε, του ζητούσε συγγνώμη και του έλεγε ότι δεν θα το ξανάκανε, ωστόσο ο πατέρας του το έσφαξε τελικά.

Για τη μητέρα του παιδιού, η μάρτυρας είπε ότι αρχικά της είχε αναφέρει πως ο πατέρας ήταν βίαιος απέναντι στην ίδια και τον Στυλιανό. Όπως κατέθεσε, η μητέρα της είχε πει ότι ο σύζυγός της την είχε χτυπήσει μια μέρα επειδή δεν είχε μαγειρέψει, ενώ δυσκολευόταν να ξυπνήσει το πρωί λόγω φαρμακευτικής αγωγής. Όταν ζητούσε βοήθεια από συγχωριανούς της, ο σύζυγός της, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη μάρτυρα, θύμωνε.

Η μάρτυρας είπε ότι αργότερα η μητέρα δεν της ανέφερε πλέον περιστατικά βίας και την περιέγραψε σε ορισμένες περιπτώσεις ως «θολωμένη», εξηγώντας ότι υπήρχαν δυσκολίες στην επικοινωνία μαζί της.

Σε ό,τι αφορά τον Στυλιανό, ανέφερε ότι κατά τα διαλείμματα συχνά προτιμούσε να κάθεται μόνος και να μιλά με τη σχολική συνοδό του. Όταν τον παρότρυναν να παίξει με τα άλλα παιδιά, έλεγε ότι προτιμούσε να ξεκουραστεί και έδειχνε να μην έχει ενέργεια.

«Ήταν κλειστός χαρακτήρας ως παιδί, ωστόσο νομίζω ότι τον είχαν συνεπάρει οι δυσκολίες και οι σκέψεις του. Νομίζω δεν ήταν η πραγματικότητα του χαρακτήρα του», σημείωσε.

Η αντεξέταση της μάρτυρος από την υπεράσπιση θα αρχίσει στις 11 Σεπτεμβρίου, στις 11:00.

Η υπόθεση αφορά τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου, τον Σεπτέμβριο του 2019, με το Δικαστήριο να εξετάζει πιθανές ευθύνες τόσο εντός της οικογένειας όσο και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών.