Συναγερμός στις αρχές: Ξέσπασε πυρκαγιά κατά μήκος του δρόμου στην Επαρχία Λευκωσίας

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 14:00 και χάρη στην άμεση επέμβαση του Τμήματος Δασών η πυρκαγιά οροθετήθηκε γύρω στις 14:40, σύμφωνα με πληροφόρηση από το Τμήμα Δασών.

Στο σημείο για κατάσβεση της φωτιάς εργάστηκαν έξι μέλη του Τμήματος Δασών, με τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς διερευνώνται.