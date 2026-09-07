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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συναγερμός στις αρχές: Ξέσπασε πυρκαγιά κατά μήκος του δρόμου στην Επαρχία Λευκωσίας

 07.09.2026 - 15:15
Συναγερμός στις αρχές: Ξέσπασε πυρκαγιά κατά μήκος του δρόμου στην Επαρχία Λευκωσίας

Επί ποδός τέθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε κατά μήκος του δρόμου μεταξύ Μαλούντας και Κλήρου λίγο μετά το μεσημέρι της Δευτέρας 7/9.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 14:00 και χάρη στην άμεση επέμβαση του Τμήματος Δασών η πυρκαγιά οροθετήθηκε γύρω στις 14:40, σύμφωνα με πληροφόρηση από το Τμήμα Δασών.

Στο σημείο για κατάσβεση της φωτιάς εργάστηκαν έξι μέλη του Τμήματος Δασών, με τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς διερευνώνται.

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