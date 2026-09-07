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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτή είναι η δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου στις γυναίκες στη Κύπρο

 07.09.2026 - 15:19
Αυτή είναι η δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου στις γυναίκες στη Κύπρο

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Κύπρο το 2021, η νόσος Αλτσχάιμερ και οι άλλες μορφές άνοιας αποτέλεσαν τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου στις γυναίκες, με 49,9 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, και την έκτη συχνότερη στους άνδρες, με 26,8 θανάτους ανά 100.000, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ίδρυμα Ιθάκη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ.

«Τα δεδομένα αυτά καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για ενημέρωση, πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και ουσιαστική στήριξη των ανθρώπων που ζουν με άνοια και των οικογενειών τους», επισημαίνει το Ίδρυμα σε ανακοίνωσή του, αναφέροντας ότι η άνοια αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις δημόσιας υγείας της εποχής μας.

Σύμφωνα και πάλι με τον ΠΟΥ, το Ίδρυμα Ιθάκη αναφέρει ότι το 2021 περισσότεροι από 57 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν με άνοια παγκοσμίως, ενώ κάθε χρόνο καταγράφονται σχεδόν 10 εκατομμύρια νέα περιστατικά – περίπου ένα κάθε τρία δευτερόλεπτα. Ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν με άνοια αναμένεται να ανέλθει πάνω από 130 εκατομμύρια μέχρι το 2050.

«Η άνοια δεν αφορά μόνο το άτομο που λαμβάνει τη διάγνωση, αλλά ολόκληρη την οικογένεια και την κοινωνία. Με έγκαιρη διάγνωση, κατάλληλη υποστήριξη και σωστή ενημέρωση μπορούμε να βελτιώσουμε ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ζουν με άνοια και των φροντιστών τους», αναφέρει σε δήλωσή της η Πρόεδρος του Ιδρύματος ΙΘΑΚΗ,  Ισαβέλλα Καραολή.

Διεκρινίζεται ότι η άνοια δεν είναι φυσιολογικό επακόλουθο της γήρανσης και ότι η νόσος Αλτσχάιμερ αποτελεί τη συχνότερη αιτία άνοιας. Προσθέτει ότι η επίδρασή της δεν περιορίζεται στο άτομο που λαμβάνει τη διάγνωση, αλλά αγγίζει ολόκληρη την οικογένεια και το υποστηρικτικό του περιβάλλον.

«Η ηλικία και η γενετική προδιάθεση είναι παράγοντες που δεν μπορούν να αλλάξουν. Ωστόσο, η φροντίδα της καρδιαγγειακής υγείας, η σωματική δραστηριότητα, η κοινωνική και νοητική ενεργοποίηση, η αντιμετώπιση του διαβήτη και της υπέρτασης, η προστασία από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η αποφυγή καπνίσματος και υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου», σημειώνεται και υπογραμμίζεται η σημασία και της έγκαιρης διάγνωσης συμπτωμάτων.

Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη για εξάλειψη του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού των πασχόντων. «Η σωστή ενημέρωση βοηθά στην αποδόμηση μύθων και προκαταλήψεων. Μιλάμε ανοιχτά για την άνοια, ακούμε χωρίς να κρίνουμε και στηρίζουμε χωρίς να στιγματίζουμε», αναφέρει το Ίδρυμα.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ στις 21 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα ΙΘΑΚΗ διοργανώνει σειρά δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2026 πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, Γιάννη Αρμεύτη, πορεία ευαισθητοποίησης στον Μόλο Λεμεσού στις 18:00, με δικαίωμα συμμετοχής €5 και με αναμνηστικό καπέλο.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, πραγματοποιείται η 4η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Η Δύναμη της Αποκατάστασης στην Άνοια: Η Νοσηλευτική στο επίκεντρο της διεπιστημονικής προσέγγισης», από τις 08:00 έως τις 15:00, στο κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος του ΤΕΠΑΚ, Αμφιθέατρο 1.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2026 πορεία ευαισθητοποίησης πραγματοποιείται στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία, στις 10:30, υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λευκωσίας, Χαράλαμπου Προύντζου.

Στις 3 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιείται πορεία ευαισθητοποίησης στην Λεωφόρο Γρίβα Διγενή στις 10:30 στην Λεωφόρο Γρίβα Διγενή στη Λευκωσία, μπροστά από το κτήριο της Cyta, με έναρξη στις 11:00 προς την Λαϊκή Γειτονιά.

Επισης, κάθε Τετάρτη από 7 Οκτωβρίου μέχρι 4 Νοεμβρίου 2026 (εξαιρούμενης της 28ης Οκτωβρίου) θα πραγματοποιούνται σεμινάρια ενημέρωσης για την άνοια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Διογένους 6, Έγκωμη 2404, Λευκωσία), αίθουσα 010, από τις 18:00 - 20:00.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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