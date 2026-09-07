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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενδιαφέρει τους Λαρνακείς - Πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της Λεωφ. Φανερωμένης

 07.09.2026 - 15:38
Ενδιαφέρει τους Λαρνακείς - Πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της Λεωφ. Φανερωμένης

Ολοκληρώθηκαν οι κατασκευαστικές εργασίες στο πρώτο τμήμα της Λεωφόρου Φανερωμένης στη Λάρνακα, το οποίο αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία στις 14 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Δήμο Λάρνακας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου στη βάση ενημέρωσης που έλαβε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και τον εργολάβο των έργων του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, οι κατασκευαστικές εργασίες στο πρώτο τμήμα της Λεωφόρου Φανερωμένης έχουν ολοκληρωθεί.

Ωστόσο, προστίθεται, ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός για την κυκλοφορία, με κατεύθυνση πορείας από τον κυκλικό κόμβο Κ-Cineplex προς τον μεγάλο κυκλικό κόμβο Φανερωμένης, μέχρι και τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες σήμανσης του οδοστρώματος.

Από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, το ανακατασκευασμένο τμήμα της Λεωφόρου Φανερωμένης θα δοθεί στην κυκλοφορία με ασφάλεια, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Παράλληλα, θα ξεκινήσουν οι εργασίες στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, οι οποίες, σύμφωνα με τον Δήμο Λάρνακας, θα διαρκέσουν για περίοδο ενός μηνός.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των νέων εργασιών, η εκτροπή της κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Νίκου και Δέσποινας Παττίχη θα γίνεται αντίστροφα σε σχέση με τις σημερινές ρυθμίσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

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