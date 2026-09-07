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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στα λευκά το τελευταίο αντίο στην Πόπη Χριστοφόρου - Οι ξεκάθαρες οδηγίες που άφησε για την κηδεία της

 07.09.2026 - 15:26
Στα λευκά το τελευταίο αντίο στην Πόπη Χριστοφόρου - Οι ξεκάθαρες οδηγίες που άφησε για την κηδεία της

 
Την ερχόμενη Πέμπτη, στις 2:00 το μεσημέρι, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου θα συγκεντρωθούν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος για να πουν το τελευταίο αντίο στην Πόπη Χριστοφόρου, τη μητέρα των δίδυμων Χρίστου και Μίλτου Χριστοφόρου, που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στην Αγία Τριάδα, έναν χώρο με ιδιαίτερη σημασία για την ίδια, καθώς ήταν η εκκλησία όπου εκκλησιαζόταν.

Ακόμη και για το τελευταίο της αντίο, η Πόπη Χριστοφόρου είχε φροντίσει να αφήσει ξεκάθαρες οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούσε να πραγματοποιηθεί η κηδεία της. Ανάμεσα στις τελευταίες της επιθυμίες ήταν και μια ιδιαίτερη παράκληση: όσοι παρευρεθούν στην εξόδιο ακολουθία να φορούν λευκά.

Ήθελε το ύστατο χαίρε να έχει το δικό της συμβολισμό, όπως ακριβώς η ίδια τον είχε επιλέξει.

Είχε, μάλιστα, καθορίσει και άλλες λεπτομέρειες της τελετής, μεταξύ αυτών ποιοι θα εκφωνήσουν επικήδειους λόγους, αλλά και τον τρόπο και τον χώρο όπου θα τοποθετηθούν τα στεφάνια.

Μετά τη νεκρώσιμο ακολουθία, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στον τάφο του πατέρα της, σύμφωνα με την επιθυμία της. Δεν θα ταφεί στο κοιμητήριο της Σφαλαγγιώτισσας, όπου αναπαύονται οι δύο πολυαγαπημένοι της γιοι.

Η Πόπη Χριστοφόρου έφυγε από τη ζωή έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Μέχρι και το τελευταίο διάστημα της ζωής της, ωστόσο, παρέμεινε ενεργή στον αγώνα για τη διατήρηση της μνήμης και την απόδοση δικαιοσύνης για τα θύματα της τραγωδίας στο Μαρί.

Παρά την επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας της, έδωσε και φέτος το «παρών» στο ετήσιο μνημόσυνο στη Ναυτική Βάση, τιμώντας για ακόμη μία φορά τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν στις 11 Ιουλίου 2011.

Μετά τον χαμό των δίδυμων παιδιών της, η Πόπη Χριστοφόρου αποτέλεσε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και δυνατές φωνές των οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας. Για χρόνια μιλούσε δημόσια για τον Χρίστο και τον Μίλτο της, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη τους και ζητώντας την απόδοση ευθυνών για μια τραγωδία που σημάδεψε τη δική της ζωή, αλλά και ολόκληρη την Κύπρο.

Την Πέμπτη, όσοι τη γνώρισαν, τη στήριξαν και συμπορεύτηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια θα βρεθούν στην Αγία Τριάδα για να την αποχαιρετήσουν.

Στα λευκά, όπως ακριβώς το είχε ζητήσει η ίδια.

 
 

 

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Tags

κηδείαΠόπη ΧριστοφόρουΜαρί

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