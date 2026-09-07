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ΔΙΕΘΝΗ

Στην Κύπρο την Πέμπτη για μονοήμερη επίσκεψη ο Πρόεδρος του Ισραήλ

 07.09.2026 - 16:59
Στην Κύπρο την Πέμπτη για μονοήμερη επίσκεψη ο Πρόεδρος του Ισραήλ

Ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου, μονοήμερη διπλωματική επίσκεψη στην Κύπρο, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, σύμφωνα με ανακοίνωση της ισραηλινής Προεδρίας.

Όπως αναφέρεται, ο κ. Χέρτσογκ θα γίνει δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Οι δύο Πρόεδροι θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση, κατά την οποία θα συζητήσουν τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας και ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ.

Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών των δύο χωρών, υπό την ηγεσία των Προέδρων Χριστοδουλίδη και Χέρτσογκ. Κατά την έναρξη της συνάντησης, οι δύο ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνεργασίας και των τακτικών επαφών των δύο Προέδρων, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Κύπρου - Ισραήλ.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στην επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο Ισραήλ τον Δεκέμβριο του 2025, κατά την οποία, όπως σημειώνεται, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Χέρτσογκ στην Προεδρική Κατοικία στην Ιερουσαλήμ.

(ΚΥΠΕ/ΚΚΩ/ΑΓΚ)

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