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ΔΙΕΘΝΗ

Ερντογάν: Δεν θα μείνουμε άπραγοι σε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας, οι φίλοι της Τουρκίας θα κερδίσουν, οι εχθροί της θα χάσουν

 07.09.2026 - 23:33
Ερντογάν: Δεν θα μείνουμε άπραγοι σε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας, οι φίλοι της Τουρκίας θα κερδίσουν, οι εχθροί της θα χάσουν

Σαφείς προειδοποιήσεις σε όσους «παρεμβαίνουν στις υποθέσεις της Τουρκίας» απηύθυνε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Θέλω να το δηλώσω ξεκάθαρα και κατηγορηματικά: Η ήπια συμπεριφορά μας δεν πρέπει να παρασύρει κανέναν σε ψεύτικες ελπίδες. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρέμβει στις υποθέσεις μας. Δεν θα μείνουμε άπραγοι να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας», ανέφερε.

«Δεν τρέφουμε καμία εχθρότητα προς κανέναν. Όσοι ενοχλούνται από την ενίσχυση της χώρας μας δεν μπορούν να μας αποτρέψουν από την πορεία μας. Κανείς δεν έχει τη δύναμη να αλλάξει την πορεία της ιστορίας», συνέχισε.

Καταλήγοντας, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι «η Τουρκία θα ενωθεί ξανά με τους αδελφούς και τις αδελφές της», προσθέτοντας ότι «όσοι είναι φίλοι της Τουρκίας θα κερδίσουν και όσοι είναι εχθροί θα χάσουν».

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