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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παραλύουν κυβερνητικές υπηρεσίες στις 17 Σεπτεμβρίου: Προχωρούν σε 24ωρη απεργία - Μάθε λεπτομέρειες

 07.09.2026 - 21:09
Παραλύουν κυβερνητικές υπηρεσίες στις 17 Σεπτεμβρίου: Προχωρούν σε 24ωρη απεργία - Μάθε λεπτομέρειες

Δυστυχώς, η Κυβέρνηση επιμένει στη θέση της και δεν άφησε άλλη επιλογή αντίδρασης, αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ για την προγραμματισθείσα, για τις 17 Σεπτεμβρίου, 24ωρη απεργία του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, αφού όπως λένε, στη συνεδρία της Μικτής Εργατικής Επιτροπής, την οποία κάλεσε τη Δευτέρα ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, για το θέμα της ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης Εργασίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού για τα έτη 2025-2027, οι θέσεις της Κυβέρνησης «ήταν οι ίδιες».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η πλευρά της Κυβέρνησης επέμεινε στην πρόταση που υποβλήθηκε γραπτώς στις 21/7/2026, η οποία δεν περιλάμβανε αυξήσεις για τα έτη 2025-2027. Η πρόταση είχε απορριφθεί από τα Γενικά Συμβούλια των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ στις 5 Αυγούστου 2026 και είχε σταλεί γραπτώς η απάντησή τους στον Πρόεδρο της Μικτής Εργατικής Επιτροπής, εξαγγέλλοντας 24ωρη απεργία για τις 17 Σεπτεμβρίου 2026, συμπληρώνεται.

Αναφέρει επίσης ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έδωσαν χρόνο ώστε να τηρηθούν οι διαδικασίες και να πραγματοποιηθεί διάλογος με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. «Για την ταλαιπωρία και τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν κατά την 24ωρη απεργία στις 17 Σεπτεμβρίου 2026, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά την Κυβέρνηση» σημειώνεται.

Στις 17 Σεπτεμβρίου, προστίθεται, θα απεργήσει όλο το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό σε όλα τα κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες, όλο το ωρομίσθιο προσωπικό στον ΟΚΥπΥ και όλο το προσωπικό στις Σχολικές Εφορείες.

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