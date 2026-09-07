Παραλύουν κυβερνητικές υπηρεσίες στις 17 Σεπτεμβρίου: Προχωρούν σε 24ωρη απεργία - Μάθε λεπτομέρειες

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η πλευρά της Κυβέρνησης επέμεινε στην πρόταση που υποβλήθηκε γραπτώς στις 21/7/2026, η οποία δεν περιλάμβανε αυξήσεις για τα έτη 2025-2027. Η πρόταση είχε απορριφθεί από τα Γενικά Συμβούλια των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ στις 5 Αυγούστου 2026 και είχε σταλεί γραπτώς η απάντησή τους στον Πρόεδρο της Μικτής Εργατικής Επιτροπής, εξαγγέλλοντας 24ωρη απεργία για τις 17 Σεπτεμβρίου 2026, συμπληρώνεται.

Αναφέρει επίσης ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έδωσαν χρόνο ώστε να τηρηθούν οι διαδικασίες και να πραγματοποιηθεί διάλογος με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. «Για την ταλαιπωρία και τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν κατά την 24ωρη απεργία στις 17 Σεπτεμβρίου 2026, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά την Κυβέρνηση» σημειώνεται.

Στις 17 Σεπτεμβρίου, προστίθεται, θα απεργήσει όλο το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό σε όλα τα κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες, όλο το ωρομίσθιο προσωπικό στον ΟΚΥπΥ και όλο το προσωπικό στις Σχολικές Εφορείες.