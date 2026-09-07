Αποδέσμευσε το κονδύλι η Βουλή: Τι απάντησε ο Χριστοδουλίδης για το προεδρικό όχημα

Στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει η Κυβέρνηση για να αλλάξει τη χώρα, αλλά και στην πολύ σημαντική εβδομάδα επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε ο ίδιος ο Πρόεδρος κ. Νίκος Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις του απόψε στους δημοσιογράφους.

Στις δηλώσεις του, προσερχόμενος σε συνάντηση με την Παγκύπρια Οργάνωση Σιτηροπαραγωγών, στην Αραδίππου, και σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική βδομάδα, αφού μεταβαίνει αύριο στο Ελ Αλαμέιν, την Τετάρτη θα έχει συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και την Πέμπτη με τον Πρόεδρο του Ισραήλ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη αύριο στην Αίγυπτο, θα υπάρξει και διμερής συνάντηση αλλά και τριμερής συνάντηση στην παρουσία και του Έλληνα Πρωθυπουργού.

Ακολουθεί η συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη που ευελπιστώ θα γίνουν και αρκετές άλλες πριν τη Νέα Υόρκη, είμαι πανέτοιμος αν χρειάζεται να συναντιόμαστε και κάθε μέρα μέχρι να πάμε στη Νέα Υόρκη.

Υπάρχει και επίσκεψη από τον Πρόεδρο του Ισραήλ.

Υπάρχει αρκετή κινητικότητα σε σχέση και με τις εξελίξεις στην περιοχή. Με την Αίγυπτο είναι προγραμματισμένη και τριμερής συνάντηση των Υπουργών Άμυνας πολύ σύντομα, ακολούθως και των Υπουργών Εξωτερικών, ακολούθως θα φιλοξενήσουμε στην Κύπρο την επίσημη τριμερή συνάντηση.

Και θεωρώ όλα αυτά (σημαντικά), όπως και αυτά που γίνονται στο εσωτερικό – είχαμε πολύ σημαντικές ανακοινώσεις χθες σε σχέση με το επίδομα τέκνου, αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε που ξεκίνησε με τη φορολογική μεταρρύθμιση, τώρα με τη συνταξιοδοτική και πολλά άλλα- για να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, όλες μας οι κινήσεις αποσκοπούν στο να ενισχύσουμε τους παράγοντες ισχύος της χώρας μας, εσωτερικούς και εξωτερικούς, κάτι το οποίο βοηθά στη μεγάλη προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού.

Και μια και λέμε για παράγοντες ισχύος, για ασφάλεια, είμαστε εδώ (στο ΣΙΛΟ), να συζητήσουμε, είναι ένα θέμα που άπτεται της ασφάλειας της χώρας μας, και μέσα από τον διάλογο που θα γίνει, είμαστε πάντα δίπλα στους παραγωγούς μας, ήταν μια καλή χρονιά χωρίς να παραβλέπω τα προβλήματα με τον αφθώδη πυρετό. Έχουμε ένα θέμα σε σχέση με περισσότερες ποσότητες που υπάρχουν. Ανέφερα προηγουμένως δύο χώρες, την Αίγυπτο και το Ισραήλ, να πω ότι είναι δύο χώρες με τις οποίες μπορούμε να εξετάσουμε αν μπορούμε να εξάγουμε αφού υπάρχουν διαθέσιμα αποθέματα και όλα αυτά στη μεγάλη μας προσπάθεια να αλλάξουμε τη χώρα μας».

Κληθείς να σχολιάσει την απόφαση της Βουλής να αποδεσμεύσει το κονδύλι που αφορά το όχημα που μεταφέρει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε «κανένα σχόλιο για το θέμα του οχήματος».